MotoGP21 zaczyna się od stworzenia własnego zawodnika - wybieramy sobie kolory kombinezonów, kasku, detali, kraj pochodzenia itp. Potem, zanim przejdziemy do właściwej gry czeka nas jeszcze seria tutoriali. Warto je wszystkie przejść, by poznać nie tylko podstawy jazdy motywacji, ale także system kar, zarządzanie paliwem, oponami czy hamulcami. Bez tej wiedzy dużo trudniej będzie nam wskoczyć na siodełko podczas "prawdziwych" wyścigów.

Reklama

Zanim jednak zajmiecie się trybem kariery, warto najpierw spróbować zwykłych, pojedynczych wyścigów, by w pełni opanować jazdę motocyklem. Wcale nie jest bowiem to takie proste, nawet jeśli włączymy najprostszy stopień trudności i większość ułatwień - jak choćby automatyczne hamowanie przed zakrętami, czy wyłączenie modelu uszkodzeń. Z innych ciekawych opcji, które możemy włączyć jest ta, która nakazuje nam biec po wywrotce do motocykla, by go postawić i pojechać dalej, zamiast po prostu zresetować pojazd. Brzmi fajnie? Nie do końca, bo dotyczy to tylko naszej postaci. Komputerowi zawodnicy nie muszą bowiem biec do pojazdów i odradzają się od razu.

Model jazdy

Jest naprawdę trudny. Nawet na najłatwiejszym poziomie wystarczy jedno nieodpowiednie wciśnięcie hamulca czy gazu przy zbyt mocnym wychyleniu motocykla, by spowodować upadek, a wtedy dogonienie czołówki jest niemożliwe. Trzeba się przyzwyczaić, że przez pierwsze kilkadziesiąt wyścigów, to awans do pierwszej dziesiątki będzie naszym dużym sukcesem. Dopiero potem zaczynamy łapać, jak prawidłowo prowadzić motocykl, poznajemy punkty hamowania na trasie i uczymy się, jak najlepiej pokonać zakręty. Ta gra wymaga naprawdę wielu godzin ćwiczeń, by stać się mistrzem.

A potem czeka nas jeszcze tryb kariery, w którym prowadzimy badania nad naszym motocyklem, prowadzimy zespół juniorski, zawieramy kontrakty reklamowe i prowadzimy ekipę do jak najlepszych zdobyczy punktowych, bo o wygraniu mistrzostwa w pierwszym sezonie, to możemy zapomnieć.

Jakość grafiki

Grafika? MotoGP wygląda naprawdę dobrze. Motocykle, tory, efekty specjalne wyglądają dobrze. Na 3080Ti i 3600X w 3440x1440 działa bez żadnych problemów czy klatkowania nawet przy maksymalnych ustawieniach grafiki

Dla kogo przeznaczone jest najnowsze MotoGP? Fani serii i wyścigów motocyklowych poczują się jak w domu. A co z normalnymi graczami? Ci mogą dać tej grze szansę, bo choć jest trudna i wymagająca wielu godzin nauki, to jednocześnie daje satysfakcję, gdy wreszcie przekroczy się linię mety na pierwszej pozycji.