Mój starszy brat zaczął w to grać. Było naprawdę fajnie patrzeć, jak siedzi w pokoju i to robi. Pomyślałem sobie, że ta gra jest naprawdę fajna. Poprosiłem brata, aby też mi ją zainstalował. Zrobił to i wtedy zacząłem ją poznawać. Kocham ją. W tygodniu gram godzinę dziennie, a w weekendy spędzam przy komputerze trochę więcej czasu. Trikiem, który stosuję, jest granie postacią dziewczyny, bo jest szczuplejsza i trudniej ją trafić, w porównaniu do facetów. Oni są grubsi, przez co łatwiej to zrobić - powiedział Deen.

