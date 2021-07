"Super Mario 64", pochodzące z 1996 i nigdy nie otwierane pobiło rekord aukcyjny - donosi telewizja CNN. Grę o przygodach włoskiego hydraulika sprzedano bowiem za ponad 1,5 miliona dolarów na aukcji. Do tej pory rekord należał do innej gry Nintendo, "Legend of Zelda", za którą ktoś zapłacić 870 tysięcy dolarów.

"Super Mario 64" było grą kultową

"Super Mario 64", jak przypomina CNN, po swojej premierze w 1996 stała się jedną z najbardziej lubianych i najlepiej się sprzedających gier w historii całej serii Mario na Nintendo.