Firma Electronic Arts zdecydowała się udostępnić za darmo pięć patentów na technologie, poprawiające komfort grania osobom z problemami z wzrokiem czy słuchem. Firma zapowiada, że kody źródłowe wszystkich tych rozwiązań są już dostępne w sieci. Firma tłumaczy, że zdecydowała się na taki krok, bo dzięki temu nawet mali twórcy będą w stanie zaimplementować do swoich produktów rozwiązania, które sprawią, że gra stanie się dostępna dla wszystkich. A do tego nie będzie się to wiązało ze znacznie większymi kosztami produkcji. EA zapowiada też, że to nie jedyne patenty, ułatwiające rozgrywkę niepełnosprawnym, któe udostępni. Wkrótce dostępne będą kolejne rozwiązania.

W Electronic Arts naszą misją jest inspirować świat do grania. Jedyną możliwością, żeby stało się to faktem jest sprawienie, żeby nasze gry były dostępna dla wszystkich graczy. Nasz zespół zajmujący się tym zagadnieniem od dawana jest zaangażowany w obalanie barier w naszych grach wideo, jednak zdajemy sobie sprawę, że aby doszło do znaczących zmian, musimy pracować razem jako cała branża, aby móc lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych graczy - tłumaczy Chris Bruzzo, EVP of Positive Play, Commercial and Marketing.