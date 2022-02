Spółka New York Times Co. poinformowała, że nabyła Wordle, internetową grę słowną, która w ostatnich miesiącach zyskała ogromną popularność. Firma, do której należy jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników, zamierza do 2025 r. zdobyć 10 mln subskrybentów.

Nie ujawniono, za ile dokładnie NYT Co. kupiła prawa do Wordle, ale Reuters pisze o siedmiocyfrowej kwocie. Wordle jest dostępne dla graczy od października ubiegłego roku, kiedy grę upublicznił jej twórca Josh Wardle, były inżynier oprogramowania serwisu Reddit. Darmowa gra polega na odgadywaniu pięcioliterowych słów w sześciu próbach. W Polsce powstała polskojęzyczna wersja tej zabawy pod nazwą "Literalnie". Reklama "Uncharted: Dziedzictwo Złodziei" w specjalnej wersji na PS5 [ZDJĘCIA] Zobacz również Wordle pozostanie darmowe NYT Co. przekazała w oświadczeniu, że Wordle w dalszym ciągu będzie darmowe oraz że nic nie zmieni się w regułach gry. "Wordle będzie miało teraz swój wkład w codzienność, ponieważ umożliwi milionom ludzi na całym świecie korzystanie z "New York Timesa", poznawanie zapoznawanie się z codziennymi wiadomościami oraz zaspokajanie innych potrzeb" - napisano. Gry i łamigłówki to kluczowy element strategii NYT mający na celu utrzymanie odbiorców korzystających z internetowych środków przekazu - zauważył Reuters. Coraz więcej czytelników dziennika odchodzi od formy papierowej i korzysta z witryny internetowej i aplikacji. Reklama W ostatnim kwartale 2021 r. NYT Co. nabyła witrynę Wirecutter, gdzie umieszczane są recenzje produktów. Ma ona 135 tys. użytkowników. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję