Blizzard pokazuje, jak będzie wyglądała gra łotrzycą w Diablo IV. To jedna z najbardziej klasycznych postaci, która pojawiła się już w pierwszej części. Okazuje się też, że w Diablo IV znajdziemy bardzo porządnie zrobiony kreator postaci, który daje nam dużo opcji "dopasowania" naszej bohaterki do naszego wyobrażenia. A co z samą grą? Twórcy pokazują wiele umiejętności łotrzycy, - od deszczu strzał, po ataki dwoma sztyletami czy mieczami. Zobaczcie sami, jak prezentować się będzie ta bohaterka w Diablo IV.

