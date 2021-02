Blizzard zapowiedział pierwszą łatkę do World of Warcraft. CO w niej będzie? Oprócz rozszerzonej mechaniki, opartej na więzach dusz, dostaniemy wreszcie umiejętność latania w zaświatach (i to bez mozolnego zbierania reputacji). Do tego nowe rodzaje i poziom broni, a także rozszerzenie fabuły. Już po pierwszym trailerze widać, że sytuacja zmienia się na niekorzyść sił "dobra", jednak wkrótce mamy przejść do ofensywy i siłami czterech przymierzy zaatakować Otchłań. Zajmiemy się też jej nowym, niedawno odkrytym regionem, który bardzo interesuje naszego głównego wroga - Jailera. A na koniec czeka nas nowy rajd, w którym spotkamy "znajome" twarze, jak Kel'Thuzada czy Sylvanas Windrunner. Zobaczcie, co Blizzard dla nas szykuje.

Reklama