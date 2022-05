"I, the Inquisitor" to gra, oparta na motywach cyklu Jacka Piekary o świecie, w którym Jezus zszedł z mieczem z krzyża. FIrma The Duet pokazała pierwszy fragment rozgrywki, co jest rzeczą dobrą. Niestety zobaczyliśmy też jakość grafiki, co jest już rzeczą złą.

W "I, the Inquisitor" gracz wcieli się w postać Mordimera Madderdina, licencjonowanego inkwizytora biskupa Hez-Hezronu. Fabułę oparto na alternatywnym świecie, opartym na powieściach Jacka Piekary w którym to Jezus zszedł z krzyża i zniszczył Imperium Rzymskie, a jedną z największych herezji jest ta, która głosi, że Chrystus miał na krzyżu umrzeć. Reklama "I, the Inquisitor" nabiera kształtu. Pierwszy TEASER polskiej gry Zobacz również Fatalna jakość grafiki Jakość grafiki po prostu od produkcji odrzuca. Film nie przedstawia gry, która mogłaby się ukazać na konsolach najnowszej generacji. Nie, gdy dostajemy takie perełki graficzne jak Forbidden West, AC: Valhalla czy Cyberpunka 2077. "I, the Inquisitor" po prostu wygląda brzydko i nie wygląda nawet jak gra z początków PS4. Miejmy nadzieję, że do czasu premiery twórcy mocno poprawią silnik gry, jakość tekstur i animacji postaci, które wyglądają gorzej niż w grach sprzed kilkunastu lat. Reklama Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję