Instagram zmienił zasady. Inni mogą użyć twoich zdjęć do tworzenia obrazów AI

Meta AI może wykorzystywać publiczne materiały z Instagrama jako odniesienie podczas tworzenia nowych obrazów.

jako odniesienie podczas tworzenia nowych obrazów. Właściciel profilu nie musi zostać powiadomiony o wykorzystaniu jego treści.

o wykorzystaniu jego treści. Prywatne konta i profile osób poniżej 18. roku życia mają być automatycznie wyłączone .

. Funkcję można ograniczyć w ustawieniach Instagrama .

. Nowe opcje są wdrażane stopniowo , dlatego nie każdy użytkownik w Polsce zobaczy je od razu.

Meta uruchomiła nowy model generowania obrazów o nazwie Muse Image. Jedna z jego najbardziej kontrowersyjnych funkcji pozwala oznaczyć publiczny profil na Instagramie i wykorzystać znajdujące się na nim materiały do stworzenia nowego obrazu.

Nie trzeba pobierać fotografii ani prosić właściciela konta o ich przesłanie. Wystarczy wskazać nazwę użytkownika w poleceniu wysyłanym do Meta AI. Firma sama przyznaje, że oznaczenie profilu pozwala jej narzędziu użyć publicznych zdjęć do zbudowania grafiki gotowej do udostępnienia.

Wystarczy wpisać nazwę profilu. AI może sięgnąć po publiczne zdjęcia

Muse Image jest pierwszym generatorem obrazów opracowanym przez Meta Superintelligence Labs. Model potrafi nie tylko tworzyć grafiki od podstaw, ale również łączyć kilka materiałów, zmieniać wygląd zdjęć, usuwać elementy z tła czy przygotowywać spersonalizowane zaproszenia i pocztówki.

Największe emocje wywołuje jednak możliwość wpisania w poleceniu nazwy publicznego konta na Instagramie. Meta AI może wtedy sięgnąć po publicznie dostępne zdjęcia związane z tym profilem i wykorzystać je jako odniesienie do stworzenia nowego obrazu.

W praktyce może to oznaczać wygenerowanie grafiki przedstawiającej właściciela konta w miejscu, ubraniu lub sytuacji, których nigdy nie było na jego oryginalnych zdjęciach.

Kogo dotyczy nowe ustawienie Instagrama?

Według informacji przekazanych przez Meta automatycznie wyłączone z tej funkcji mają być:

konta prywatne ,

, konta należące do osób poniżej 18 roku życia.

Dorosłe osoby prowadzące publiczne profile mogą natomiast samodzielnie wyłączyć możliwość wykorzystywania ich treści przez funkcje AI. Problem polega na tym, że opcja ponownego użycia materiałów z publicznych kont jest domyślnie aktywna, a użytkownik musi samodzielnie znaleźć odpowiednie przełączniki.

Samo ustawienie profilu jako publicznego może więc mieć szersze konsekwencje niż dotychczas. Zdjęcie nie tylko pozostaje dostępne do obejrzenia i udostępnienia, lecz może również stać się materiałem odniesienia dla generatora obrazów.

Instagram

Instagram nie musi informować, że ktoś użył twoich zdjęć

Ważne Właściciel profilu nie musi otrzymać powiadomienia, gdy inna osoba użyje jego publicznych materiałów do stworzenia obrazu za pomocą Meta AI.

Użytkownik może więc nie wiedzieć, że na podstawie jego zdjęć powstała nowa grafika. Może się o tym dowiedzieć dopiero wtedy, gdy obraz zostanie opublikowany lub przesłany dalej. Instagram informuje również, że wyłączenie ustawienia nie usuwa automatycznie obrazów wygenerowanych wcześniej.

To jeden z powodów, dla których eksperci zajmujący się prywatnością krytykują zastosowany przez Meta mechanizm. Ich zdaniem tak istotna funkcja powinna wymagać świadomego włączenia przez użytkownika, zamiast działać domyślnie na publicznych kontach.

Jak wyłączyć używanie zdjęć z Instagrama przez Meta AI?

Aby ograniczyć możliwość wykorzystywania publicznych materiałów przez inne osoby, należy sprawdzić ustawienia w aplikacji Instagram.

Ścieżka może wyglądać następująco:

Otwórz aplikację Instagram. Przejdź do swojego profilu. Dotknij menu z trzema liniami w prawym górnym rogu. Otwórz sekcję Ustawienia i aktywność. Znajdź opcję odpowiadającą sekcji Udostępnianie i ponowne wykorzystanie lub angielskiemu „Sharing and reuse”. Odszukaj ustawienia pozwalające innym osobom używać twoich treści na Instagramie i w funkcjach AI firmy Meta. Wyłącz osobno przełączniki dotyczące postów oraz rolek.

Nazwy poszczególnych pozycji mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji i języka interfejsu. Według obecnych informacji ustawienia dotyczące postów i rolek mogą występować jako dwa oddzielne przełączniki.

Ważne Ważne: wyłączenie tylko jednego przełącznika może nie wystarczyć. Należy sprawdzić zarówno ustawienia postów, jak i rolek.

Instagram

Nie widzisz takiej opcji? To nie musi oznaczać, że jej nie będzie

Muse Image i związane z nim ustawienia są wdrażane stopniowo. Nowe efekty w Instagram Stories zostały w pierwszej kolejności skierowane do użytkowników w Stanach Zjednoczonych, a funkcje w WhatsAppie pojawiły się początkowo tylko w wybranych krajach.

Meta zapowiedziała jednak rozszerzanie Muse Image na kolejne państwa oraz następne miejsca w Instagramie, WhatsAppie, Facebooku i Messengerze.

Jeżeli nowa sekcja nie jest jeszcze widoczna:

zaktualizuj aplikację Instagram ,

, ponownie sprawdź ustawienia po kilku dniach ,

, rozważ zmianę konta na prywatne, jeżeli nie chcesz, aby publiczne treści mogły być wykorzystywane przez nowe funkcje.

Ustawienie konta jako prywatnego jest obecnie najprostszym sposobem na wyłączenie publicznego dostępu do materiałów przez osoby, których właściciel profilu nie zaakceptował.

Czy chodzi o trenowanie sztucznej inteligencji?

Nowej funkcji Muse Image nie należy automatycznie utożsamiać z trenowaniem modeli sztucznej inteligencji.

W tym przypadku publiczne zdjęcia mogą być używane jako materiał odniesienia podczas generowania konkretnego obrazu. Oznacza to na przykład wykorzystanie wyglądu osoby, jej stroju lub elementów fotografii w odpowiedzi na polecenie innego użytkownika.

Wykorzystywanie publicznych postów do rozwijania i trenowania modeli Meta AI jest odrębną kwestią, dla której Meta przewiduje osobną procedurę zgłoszenia sprzeciwu. Wyłączenie ponownego używania postów i rolek nie musi być równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec trenowania modeli AI.

Czy ktoś może stworzyć w ten sposób kompromitujące zdjęcie?

Technicznie generator może zmieniać otoczenie, wygląd, ubrania i inne elementy obrazu. To rodzi obawy, że publiczne fotografie mogłyby zostać użyte do stworzenia fałszywych lub wprowadzających w błąd materiałów.

Meta zapewnia, że Muse Image został wyposażony w zabezpieczenia mające blokować treści naruszające zasady platformy. Użytkownicy mogą również zgłaszać obrazy, które uznają za szkodliwe lub niewłaściwe.

Żaden automatyczny system zabezpieczeń nie oznacza jednak, że ryzyko nadużyć całkowicie znika. Szczególnie ostrożne powinny być osoby, które na publicznych profilach publikują dużo wyraźnych zdjęć twarzy, fotografie rodzinne lub materiały przedstawiające dzieci.

FAQ – zdjęcia z Instagrama i Meta AI

Czy Meta AI może użyć zdjęcia z prywatnego konta? Meta deklaruje, że prywatne konta są automatycznie wyłączone z funkcji pozwalającej wskazywać profile podczas generowania obrazów. Dotyczy to jednak materiałów, które rzeczywiście pozostają prywatne i nie zostały publicznie udostępnione w innym miejscu. Czy Instagram wyśle mi powiadomienie? Według informacji znajdujących się w centrum pomocy użytkownik nie musi zostać powiadomiony, że jego publiczne treści zostały wykorzystane do stworzenia obrazu przez Meta AI. Czy wyłączenie funkcji usunie już wygenerowane grafiki? Nie. Wyłączenie ustawienia ma blokować tworzenie kolejnych materiałów, ale nie powoduje automatycznego usunięcia obrazów wygenerowanych wcześniej. Czy wystarczy wyłączyć używanie postów? Nie zawsze. W ustawieniach mogą znajdować się oddzielne przełączniki dotyczące postów i rolek. Warto sprawdzić i wyłączyć obydwa.

Źródła