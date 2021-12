Ofiarami BEC (Bussines E-mail Compromise), czyli naruszenia służbowych skrzynek pocztowych, pada coraz więcej organizacji na całym świecie. - W oszustwach BEC najczęściej chodzi o to, aby daną firmę, instytucję czy gminę przekonać do przelania pieniędzy na konto należące do oszustów - wyjaśnia Kamil Sadkowski, z firmy ESET specjalizującej się w zabezpieczeniach dla sieci IT. Hakerzy włamują się na konta e-mail konkretnych pracowników. Analizują sposób komunikacji i treści biznesowe zawarte w dotychczasowych wiadomościach, a następnie podszywają się pod właściciela przejętej skrzynki w kontakcie z jego współpracownikami. Scenariuszy ataku jest kilka, a każdy z nich prowadzi do strat finansowych lub kradzieży poufnych danych.