Odkąd otworzymy oczy, aż do ostatniego ziewnięcia - smartfon towarzyszy nam przez cały dzień. Tymczasem, choć większość z nas odczuwa podczas korzystania z internetu napięcie, jedynie nieliczni zadają sobie trud, by kontrolować czas spędzany na przeglądaniu aplikacji i stron. To wyniki pierwszego w Polsce badania higieny cyfrowej, które przeprowadziły łącznie Instytut Cyfrowego Obywatelstwa i Fundacja Orange.

Jak tłumaczą autorzy badania, higiena cyfrowa to takie zachowania związane z używaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, które chronią nasze zdrowie. Analogicznie do mycia zębów, czy nawyku mycia rąk. Braki w higienie cyfrowej mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Niewiele osób zwraca uwagę…

Zależało nam, aby zwrócić uwagę na to, że nieumiejętne korzystanie z internetu i urządzeń ekranowych jest dzisiaj problemem społecznym, dotyczącym wszystkich grup wiekowych, a nie tylko dzieci i młodzieży, jak zwykło się uważać - mówi Magdalena Bigaj, prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, pomysłodawczyni i współtwórczyni badania.

Jak wynika z badania, dziś niewiele osób zwraca uwagę na sposób, w jaki korzysta z ekranów. Dziewięcioro na dziesięcioro badanych nie unika używania ich przed snem, choć powszechnie wiadomo, że niebieskie światło negatywnie wpływa na jakość wypoczynku.

A to nie koniec - 75 proc. badanych je posiłki z telefonem przed twarzą. 70 proc. nie odkłada ani nie wycisza telefonu, kiedy spotyka się ze znajomymi. Tylko co piąty wykonując czynności wymagające skupienia, jak praca czy uczenie się, usuwa telefon z zasięgu wzroku. Dwoje z trójki badanych sądzi, że spędza przed telefonem czy tabletem za dużo czasu.

Zachowywanie higieny cyfrowej przez dorosłych jest ważne, bo to właśnie oni modelują zachowania dzieci i młodzieży w tym obszarze - mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Dlatego niezbędne jest podejmowanie działań edukacyjnych upowszechniających higienę cyfrową, które skierowane są do osób dorosłych. Podstawą tych działań powinna być diagnoza ich zachowań w tym zakresie.

Jak stoimy z cyfrową higieną? Można sprawdzić przy pomocy udostępnionego przez autorów badania testu. Test wraz z praktycznymi poradami jest dostępny TUTAJ>>>