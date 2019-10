i-DOS 2.0.

i-DOS wszedł właśnie w drugą generację. Ulepszona i zmodyfikowana wersja 2.0 jest już dostępna na rynku polskim. System dozowania marki Bosch działa na podstawie inteligentnych sensorów, które zbierają różne informacje z pralki. Badają m.in. jaka jest wielkość załadunku, jaki rodzaj tkanin znajduje się w bębnie i jaki jest ich poziom zabrudzenia. Uwzględniają przy tym twardość wody oraz stężenie środka piorącego. Dzięki temu i-DOS dokładnie wie, jaka ilość detergentu jest potrzebna do danego cyklu prania. Dobiera ją automatycznie - z dokładnością do 1 ml - dbając o to, by pranie było perfekcyjnie czyste i ekologiczne. Pralka nie będzie musiała uruchamiać dodatkowych płukań (oszczędność wody), by pozbyć się zbędnych ilości płynu do prania, a do ścieków trafi mniej chemii (ochrona środowiska). W podajniku pralki znajdują się obecnie trzy komory, z których dwie zaprojektowane są tak, by płyn do prania i płukania tkanin dozował się automatycznie. Trzecia komora pozwala na dodanie np. specjalnego detergentu, wybielacza lub tradycyjnego proszku do prania według własnego uznania i potrzeby.

Nowy wymiar prania – 4D

Innowacyjny 4D Wash System ma wpływ na wysoką wydajność prania. Dzięki niemu zarówno woda, jak i detergent wykorzystywane są do maksimum możliwości. Przynosi to perfekcyjne efekty w jeszcze krótszym czasie, nawet przy pełnym załadunku. Jak to działa? W trakcie cyklu, gdy bęben zaczyna się obracać, w pralce tworzy się swego rodzaju „tunel piorący”. Wokół niego na skutek siły odśrodkowej formują się ubrania. Do wewnątrz wtryskiwana jest woda wraz z detergentem. Tworzy się aktywna mieszanka piorąca, którą łatwo wchłaniają ubrania. Dzięki jej równomiernemu rozprowadzeniu pranie staje się efektywniejsze. W przypadku uporczywych plam i bardzo zabrudzonej odzieży można skorzystać z funkcji Intensive Plus. Dodatkowe 30 minut energicznego prania pozwali osiągać idealne rezultaty, nawet jeśli bęben jest w całości zapełniony.

Home Connect 2.0

System Home Connect oraz ponad 40 partnerów tworzą obecnie największą w Europie sieć partnerską jeśli chodzi o działające w sieci artykuły gospodarstwa domowego. Dzięki ciągłemu rozwijaniu współpracy cyfrowej w wielu obszarach, w tym zakupów, przepisów kulinarnych, inteligentnego domu, asystentów głosowych, urządzeń i usług działających w sieci, konsumenci marki Bosch są zawsze na bieżąco jeśli chodzi o inteligentne urządzenia i ze spokojem mogą patrzeć w przyszłość.

Jak dotąd Home Connect za sprawą aplikacji mobilnej łączył urządzenie z jego użytkownikiem. Teraz jest w stanie łączyć sprzęty bezpośrednio między sobą. Idealnym tego przykładem jest Smart Dry. Dzięki nowoczesnej technologii czujników i odpowiedniemu zaprojektowaniu urządzeń, pralka i suszarka potrafią łączyć się „online”. Pralka przesyła do suszarki parametry ostatniego prania (informuje o tym jaki program został włączony do ostatniego cyklu, jaki był poziom zapełnienia bębna i jaki jest wskaźnik wilgoci po wirowaniu). Dzięki temu suszarka może automatycznie dopasować optymalne parametry suszenia. Opcja ta dostępna jest w suszarkach wyposażonych w system Home Connect 2.0.