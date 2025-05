Szybki unboxing i montaż

Predator ES Storm przyjeżdża w solidnym kartonie i – jak pokazuje Szymon Glonek – jest niemal gotowa do jazdy zaraz po wyjęciu z pudełka. Wystarczy dokręcić kilka śrubek za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Producent zadbał o wszystko: są zapasowe śrubki, instrukcja montażu, a także praktyczna torebka z dokumentacją i wężykiem do pompowania kół.

Moc, którą czuć

Sercem hulajnogi jest silnik o mocy 500W, który umożliwia płynne przyspieszanie i bezproblemowe pokonywanie podjazdów o nachyleniu do 23%. Predator ES Storm to sprzęt, który nie zawiedzie ani na płaskim, ani w trudniejszym terenie.

Bezpieczeństwo i komfort

Hulajnoga wyposażona jest w system E-ABS, co oznacza, że podczas hamowania koło nie blokuje się, a pojazd wytraca prędkość płynnie. Duże 10-calowe bezdętkowe opony dodatkowo poprawiają komfort jazdy – pod warunkiem, że są odpowiednio napompowane. Sprzęt radzi sobie też z deszczem, spełniając normę IPX5, czyli jest odporny na bryzgającą wodę.

Inteligentna jazda

Za pomocą aplikacji można zmieniać tryby jazdy, w tym włączyć tryb sportowy dla większych emocji. Predator osiąga prędkość do 20 km/h – zgodnie z polskimi przepisami. Dodatkowym atutem jest tempomat, który utrzymuje stałą prędkość bez konieczności ciągłego wciskania manetki.

Lekka i składana hulajnoga

Konstrukcja hulajnogi wykonana jest z aluminium, co daje wytrzymałość na obciążenie do 120 kg. Mimo solidnej budowy, urządzenie waży jedynie 21 kg i łatwo się składa, co pozwala na wygodne przenoszenie lub schowanie do bagażnika.

Dla kogo?

Predator ES Storm to świetny wybór zarówno dla starszych dzieci, jak i dorosłych, którzy szukają szybkiego, wygodnego i nowoczesnego środka transportu miejskiego. Jeśli szukasz prezentu na Komunię czy Dzień Dziecka, który zrobi wrażenie – ta hulajnoga to pewniak.