W najnowszym odcinku techDziennik Szymon Glonek bierze pod lupę inteligentną pralkę LG Vivace. I choć mogłoby się wydawać, że pralka to temat banalny, to zastosowana w niej technologia pokazuje, jak mocno AI wkracza w codzienne życie.

Sztuczna inteligencja w służbie prania

Pralka LG, o której mowa, wykorzystuje system AI DD (Artificial Intelligence Direct Drive). Co to oznacza w praktyce? Urządzenie rozpoznaje rodzaj i miękkość tkanin, dostosowuje ilość wody, czas prania i potrzebną ilość detergentu. Dzięki temu ubrania dłużej zachowują jakość (nawet o 15% dłużej, jak podaje producent), zużywa się mniej środków chemicznych i wody, a cykle prania są krótsze i bardziej energooszczędne. Wszystko to dzięki wykorzystaniu technologii deep learning, czyli uczenia maszynowego, które pozwala pralce „uczyć się” na podstawie zebranych danych i dostosowywać działanie do konkretnego wsadu.

Więcej niż tylko silnik

Kiedyś sercem pralki był silnik. Dziś – chip. To on zarządza wszystkimi funkcjami, od rozpoznawania tkanin po optymalizację cyklu. LG nazywa ten system Core Tech i słusznie podkreśla, że to właśnie on stanowi o inteligencji urządzenia.

Dodatkowe funkcje jak AI Wash (precyzyjne cykle prania), EZ Dispense (automatyczne dozowanie detergentu), czy Proactive Customer Care (monitorowanie pracy pralki i wykrywanie problemów zanim się pojawią) pokazują, że mamy do czynienia z urządzeniem „myślącym”.

Steam™: higiena i komfort dla alergików

Funkcja pary Steam™ w pralkach LG to odpowiedź na potrzeby osób z wrażliwą skórą i alergików. Program Allergy Care wykorzystuje parę wodną do rozluźnienia włókien tkanin, skutecznie usuwając alergeny, takie jak roztocza czy pyłki. Dodatkowo, para pomaga w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów i wygładzaniu zagnieceń, co ułatwia prasowanie.

Aplikacja, która steruje praniem

LG wprowadziło także możliwość zarządzania pralką z poziomu smartfona lub nawet telewizora dzięki aplikacji LG ThinQ. Użytkownik może śledzić proces prania, dostosować ustawienia do delikatnych tkanin, a nawet otrzymywać powiadomienia o zakończeniu cyklu.

Szybciej, ciszej, skuteczniej

System Turbo Wash 360 i funkcja 3D Multi Spray pozwalają na dokładne pranie nawet w 39 minut, z wykorzystaniem inteligentnych strumieni wody kierowanych pod różnymi kątami. Dodając do tego funkcję Allergy Care, która usuwa alergeny przy użyciu pary – zyskujemy urządzenie, które dba nie tylko o czystość, ale i zdrowie domowników.

AI to już codzienność

Na pierwszy rzut oka ta pralka wygląda jak każda inna. Ale to tylko pozory. Dzięki AI staje się osobistym doradcą od prania – oszczędza nasz czas, pieniądze i środowisko. To nie science fiction, to nasza codzienność. Przyszłość nie dopiero nadejdzie – ona już działa w Twojej łazience.

I choć można by powiedzieć, że to tylko pralka, to warto zauważyć, że właśnie na takich „zwykłych” przykładach najlepiej widać, jak technologia realnie zmienia życie.

Sztuczna inteligencja (AI) to nie tylko temat debat naukowych czy medialnych. Już dziś realnie wpływa na nasze codzienne życie, w tym na tak prozaiczną czynność jak pranie. Pralki LG to nie tylko nowoczesny design. Wyposażone w technologie AI DD™, TurboWash™ 360° i Steam™ to przykład, jak AI może uczynić pranie bardziej efektywnym, oszczędnym i przyjaznym dla tkanin oraz środowiska.