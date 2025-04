Eufy C30 nie wygląda jak produkt z laboratorium szalonego naukowca. Utrzymany jest w dotychczasowej stylistyce producenta - to czarny prostopadłościan, z dużym przyciskiem dzwonka. W pudełku znajdziemy niezbyt wiele gadżetów - uchwyt, kabel do ładowania, dwa kołki rozporowe i książeczka, której jedynym zadaniem jest pozwolićnam zeskanować kod QR prowadzący do instrukcji i aplikacji Eufy.

Eufy C30 - prosty montaż i problematyczna konfiguracja

Montaż jest prosty - uchwyt mocujemy na dwie śruby do framugi czy słupka bramy, do niego wpinamy dzwonek, a odłączamy go przy użyciu klucza do wyjmowania karty SIM z telefonu (albo spinacza czy innego takiego ustrojstwa).

Konfiguracja teoretycznie powinna być prosta. Ja jednak miałem problemy, by dzwonek podpiąć do domowej sieci WiFi. Po pierwsze, urządzenie, choć aplikacja widzi taką sieć, to nie jest w stanie nawiązać połączenia z hybrydową siecią 2,4/5 GHz. Trzeba utworzyć osobną sieć 2,4 GHz. Po drugie, podczas konfigurowania dzwonka przy użyciu iPhone 16 Pro, C30 nie był w stanie połączyć się z domowym WiFi - dopiero uruchomienie konfiguratora na telefonie z Androidem rozwiązało ten problem.

Eufy C30 - aplikacja sterująca

Reszta konfiguracji przebiegła bez problemu. W aplikacji możemy ustawić czułość alarmu, jakość i długość nagrań oraz wyznaczyć strefę, poza którą kamera nie będzie podnosić alarmu. Przydaje się to, gdy dzwonek wisi na furtce domu, by nie dostawać powiadomień o każdym, kto przejdzie ulicą. Jeśli chodzi o jakość nagrań, to dostajemy filmy w rozdzielczości 2K i są one bardzo dobrej jakości. Nie ma problemów z rozpoznawaniem twarzy gości nawet w nocy. Dzwonek jest odporny na niską temperaturę oraz warunki atmosferyczne - nie straszny mu nawet śnieg.

Eufy C30- ochrona naszych danych

Co ważne, nagrania nie trafiają do chmury, a przechowywane są na karcie MicroSD urządzenia - w razie jej zapchania, najstarsze nagrania zostaną nadpisane. Nie potrzeba też wykupić żadnego dodatkowego abonamentu, by korzystać z wszystkich usług.

Dzwonek Eufy C30 może też służyć jako domofon - jego uruchomienie wywołuje połączenie, przychodzące na nasz telefon i możemy rozmawiać z kimś przy furtce nawet, jeśli jesteśmy poza domem. To bardzo wygodne, jeśli chcemy choćby powiedzieć kurierowi, by przerzucił paczkę przez płot albo zostawił ją u sąsiada.

Eufy C30 - bateria

Bateria Eufy C30 wytrzymuje około miesiąca. Potem trzeba dzwonek wypiąć z uchwytu i podłączyć do zwykłej ładowarki od telefonu kablem USB-C. "Nakarmienie" urządzenia trwa kilka godzin. Dobrze jest więc wyjąć go z uchwytu wieczorem i podłączyć do prądu na noc.

Eufy C30 - podsumowanie

Podsumowując - Eufy daje nam kolejny dobry wideodzwonek. C30 jest odporny na warunki atmosferyczne, ma mocną baterię, dobrą jakość nagrań i nie odstrasza wyglądem. Przydałoby się tylko poprawić jego konfigurację i umożliwić łączenie z hybrydowymi sieciami 2,4/5 GHz. Za 359 złotych dostajemy produkt, który długo nam posłuży.