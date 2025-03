Liberty 4 Pro to klasyczne słuchawki douszne z pałąkami. Jak na tego typu urządzenie mają dość duże etui z... ekranikiem LCD. Wreszcie nie musimy sprawdzać aplikacji, by zobaczyć poziom baterii. Stopień naładowania pokazuje się od razu na wyświetlaczu. To bardzo wygodne, choć z drugiej strony powiększa etui. Trudniej je choćby schować w kieszeni spodni.

Soundcore Liberty 4 Pro - mogą działać jako migawka

Same słuchawki leżą dobrze w uszach, nie są za ciężkie, ani za duże. Spokojnie można w nich kilka godzin wytrzymać. Steruje się nimi wygodnie, za pomocą odpowiedniego ściskania "ogonka". Do tego można też przypisać słuchawkom funkcję... aktywacji migawki w aparacie. Wszystkie te funkcje możemy przypisać w aplikacji telefonu. Da się też tam zmienić ustawienia korektora graficznego, włączyć śledzenie ruchów głowy itp.

Soundcore Liberty 4 Pro - bateria

Jeśli chodzi o baterię, to słuchawki na jednym ładowaniu, przy włączonym ANC i na 50 proc. głośności działają przez 7,5 godziny, a w etui mamy jeszcze energii na 3 ładowania.

Soundcore Liberty Core 4 Pro mają rewelacyjny system ANC. Słuchawki radzą sobie z ruchem ulicznym, kawiarnianym gwarem czy komunikacją miejską. O ile nie odcinają nas od wszystkich dźwięków zewnętrznych, to wygłuszają te najbardziej uciążliwe i przeszkadzające. W tej półce cenowej nie słyszałem jeszcze tak dobrze działającego ANC.

Soundcore Liberty 4 Pro - jakość muzyki

Jak produkt Ankera gra? Zacznijmy od tego, co złe. Dźwięk przestrzenny, który ma dopasowywać się do ruchów naszej głowy nie działa tak dobrze, jak potrafiła to zrobić Jabra. Słuchawki reagują na nasz ruch za wolno i za późno. Lepiej więc tę funkcję w ogóle wyłączyć.

Nie podoba mi się też to, że mają za dużo basu. Nie lubię ani R'n'B ani hiphopu, czyli gatunków, w których Liberty Core 4 Pro lśnią. W spokojnej muzyce Knopflera, Cohena, Braci Clancy czy klasycznym country... ba, nawet w muzyce Davida Bowie, trzeba mocno ten bas zbić, by utwory brzmiały tak, jak powinny. Jeśli jednak ktoś kocha bas, to znajdzie słuchawki prawie idealne. Nie można bowiem narzekać ani na tony średnie, ani na szerokość sceny muzycznej.

Soundcore Liberty 4 Pro - podsumowanie

Podsumowując - dla ludzi kochających muzykę z dużą ilością basu, albo tych, którzy nie boją się zabawy korektorem graficznym, a chcą mieć najlepszy ANC w tej półce cenowej (600 PLN), to Anker Soundcore Liberty Core 4 Pro będą bardzo dobrym wyborem.