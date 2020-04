X-59 przechodzi teraz końcowy montaż, by można było prowadzić pierwsze testy lotnicze. Maszynę zaprojektowano tak, by mogła latać z prędkością wyższą od dźwięku. W przeciwieństwie jednak do wcześniejszych maszyn, potrafiących latać tak szybko (jak choćby Concorde), X-59 ma być niezwykle cichy, dzięki czemu nie będzie powodował problemów dla ludzi, mieszkających nad korytarzami powietrznymi.

Sam X-59 ma przejść pierwsze testy w przyszłym roku. W 2022 pierwsze egzemplarze trafią już do NASA.