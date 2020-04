Najnowsze flagowce Huawei: P40 Pro i P40 Pro Plus zostały wyposażone w nowe obiektywy, matryce oraz rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. W efekcie otrzymaliśmy smartfon, który sprawdza się w nawet bardzo trudnych warunkach oświetleniowych.

Smartfony z serii P40 to nadal efekt współpracy Huawei z legendarną już firmą Leica. Aparat w tych modelach to Ultra Vision Leica o rozdzielczości 50 MP z rekordowo dużą matrycą – 1/1,28”. Co to oznacza w praktyce? To, że Huawei P40 i P40 Pro pozwala na robienie zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych. Matryca o takich parametrach rejestruje znacznie więcej światła. Wpływ na dobrą jakość zdjęć wykonywanych w słabych warunkach oświetleniowych ma w tych modelach także obiektyw. Zarówno w P40 Pro jak i w P40 Pro Plus jest to 32 MP obiektyw fotograficzny oraz obiektyw IR do wykrywania głębi. Poza ulepszonymi parametrami technicznymi w matrycy i obiektywie, w nowych flagowcach Huawei znajdziemy również rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję: funkcja Golden Snap - AI Best Moments automatycznie wybierze najkorzystniejsze zdjęcia w oparciu o mimikę twarzy oraz postawę fotografowanej osoby, a algorytmy umożliwią usuwanie z dalszego planu fotografii niechcianych obiektów. Smartfony serii Huawei P40 zbierają informacje o zdjęciach 1,7 sekundy przed i po zamknięciu migawki. Następnie zdjęcia są porównywane i przetwarzane w celu łatwego wykreślenia przypadkowych obiektów, na przykład przechodniów.Najnowsze flagowce Huaweia mają również nowe, lepsze obiektywy. Na początek trochę cyfr. P40 Pro wyposażony jest w system czterech obiektywów: głównego o rozdzielczości 50 MP (f/1,8), ultraszerokokątnego Cine Camera o rozdzielczości 40 MP i z przesłoną f/1,8, obiektywu do pomiaru przestrzeni kadru oraz 12 MP teleobiektywu peryskopowego SuperSensing Zoom (f/3,4)

P40 Plus posiada z kolei teleobiektyw SuperZoom Array. Za tymi danymi kryją się konkretne możliwości. Przede wszystkim dotyczą one możlwości zooma. Teleobiektyw w modelu P40 umożliwia wykonanie wysokiej jakości zdjęć z 5-krotnym zoomem optycznym i 50-krotnym zoomem cyfrowym. W P40 Pro Plus otrzymujemy zdjęcie z 10-krotnym zoomem optycznym i nawet 100-krotnym zoomem cyfrowym.

Wszystkie te rozwiązania mają również zastosowanie w przypadku materiałów wideo - smartfony z serii P40 umożliwiają kręcenie filmów nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Zapewniają także wysoką jakość rozmowy wideo – 1080p Full HD. Ale to nie koniec. Dla wymagających użytkowników w modelu P40 Pro zastosowano technologię SuperSensing Cine Camera, a obiektyw główny i szerokokątny wyposażone zostały w superczuły sensor o wysokiej wartości ISO 51200. Oznacza to, że możliwe staje się rejestrowanie filmów o rozszerzonym zakresie dynamiki. Także w superzwolnionym tempie. Do tego stopnia, że można zaobserwować detale szybko poruszającego się otoczenia, którego ludzkie oko nie mogłoby dostrzec. System aparatu obsługuje również filmy poklatkowe 4K Ultra-Wide-Angle, nawet w bardzo słabym świetle.

Dla udźwignięcia tych parametrów, seria P 40 została wyposażona w najpotężniejszy, jak do tej pory, procesor Kirin 990 5G, który również jest wspomagany przez sztuczną inteligencję i daje, przede wszystkim, kolejne możliwości fotograficzne: przestrzenną redukcję szumów z filtrowaniem 3D, innowacyjne możliwości edycji zdjęć oraz minimalizowanie zakłóceń, wywołanych przez drgania ręki.

Na koniec warto wspomnieć o bateriach zastosowanych w najnowszych flagowcach Huawei. Modele P40 Pro+ i P40 Pro zostały wyposażone w baterię o pojemności 4200 mAh. Jak deklaruje producent, zapewnia to użytkowanie telefonu w standardowych warunkach od 1,5 do 2 dni. Telefony można też bardzo szybko naładować dzięki technologii Huawei SuperCharge 40W.

Huawei P40 Pro+ obsługuje też funkcję szybkiego ładowania bezprzewodowego o wartości 30W (model P40 Pro – 27W), a dzięki funkcji ładowania zwrotnego może służyć za przenośny, bezprzewodowy powerbank.

Z kolei model Huawei P40 został wyposażony w baterię o nieco mniejszej pojemności - 3800 mAh

W nowych flagowcach Huawei zastosowano znane już wzornictwo. Modele P40 Pro+ i P40 Pro zostały wyposażone w ekran OLED o przekątnej 6,58”, który zakrzywia się na krawędziach. Z kolei Huawei P40 posiada ekran OLED o przekątnej 6,11”. Rozdzielczość ekranów we wszystkich modelach serii Huawei P40 to FullHD+.

Zmieniony został natomiast czytnik linii papilarnych. Odblokowanie biometryczne jest teraz o 30 proc. szybsze. Odblokowywanie urządzeń wspierane jest również przez funkcję FaceUnlock.

Smartfony Huawei P40 Pro i P40 wykorzystują oprogramowanie EMUI 10.1, bazujące na systemie operacyjnym Android i działają w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS)

Huawei P40 Pro i P40 są dostępne na polskim rynku w trzech wariantach kolorystycznych: perłowym, srebrnym i czarnym. Model P40 Pro+ pojawi się w sprzedazy w czerwcu.