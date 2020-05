Pierwszy komercyjną sieć 5G w Polsce uruchomił Plus. Trzeba jednak pamiętać, że pasmo 2,6 GHZ TDD jest w zasadzie protezą prawdziwego 5G. Prędkość nie przekracza bowiem 600 mb/s - a 5G powinno umożliwiać transfery rzędu ponad 1GB/s. Do tego Plus nie oferuje żadnego smartfonu, obsługującego 5G. Trzeba też pamiętać, że inne telefony, któe teoretycznie mają nam pozwolić na korzystanie z tej sieci mogą mieć problemy. Natywnie tego pasma bowiem nie obsługują i wymagają zmian w oprogramowaniu. Gorzej, jeśli mamy modele Samsunga. Zarówno S20+ 5G, jak i S20 Ultra nie korzystają z procesora Snapdragon z wbudowanym modemem, umożliwiającym korzystanie z pasma 2,6 GHz, tylko z autorskiego Exynosa Samsunga. Tu nie pomoże nawet aktualizacja software.

Obecnie na polskim rynku dostępnych jest kilka telefonów, które umożliwią korzystanie z sieci 5G, warto jednak pamiętać, że tak naprawdę z tej sieci będziemy mogli korzystać w przyszłym roku, lub później. Moim zdaniem, lepiej jest więc poczekać z kupnem takiego telefonu. Za rok zobaczymy już bowiem więcej smartfonów z 5G. Modem ten powinien też trafić do modeli ze średniej półki cenowej. Dostaniemy więc lepsze i tańsze telefony.



Samsung S20+ 5G

Telefon dostępny jest w Orange, Play i T-Mobile. W T-Mobile, przy abonamencie 39 złotych, trzeba za niego zapłacić 4,7 tysiąca złotych, a w najwyższym abonamencie - 189 złotych - kosztuje on 3,7 tysiąca złotych. Z kolei w sieci Play, przy abonamencie 89 złotych musimy za S20+ dać 40 tysiące złotych, a przy opłatach 200 złotych miesięcznie, będzie on nas kosztował 859 PLN. Jeśli zaś chodzi o Orange, to w przypadku miesięcznych opłat rzędu 208 złotych, płącimy za ten model dodatkowo 999 PLN, zaś przy rachunku wynoszącym 255 złotych miesięcznie, trzeba wtedy zapłacić jednorazowo 199 PLN

Samsung S20 Ultra

Telefon także dostępny w Orange, Play i T-Mobile. Teoretycznie pojawia się w cenniku sieci Plus, jednak na razie jest zaznaczony jako "niedostępny online". W T-Mobile, podobnie jak S20+ 5G, przy 39-złotowym abonamencie kosztuje 4,7 tysiąca złotych. Przy abonamencie 189 złotych, będziemy musieli wydać 2,9 tysiąca PLN. Z kolei w Orange, przy miesięcznych opłatach w wysokości 249 złotych, za S20 Ultra trzeba dać 999 złotych, a wydając 295 złotych miesięcznie, zapłacimy za niego jednorazowo 299 PLN. W Play za ten model smartfona przy abonamencie 85 złotych zapłacimy 5099 PLN, a przy 270 złotych miesięcznie, trzeba będzie jednorazowo zapłacić 949 PLN.

Xiaomi Mi 10 5G

Ten smartfon dostępny jest u trzech operatorów - T-Mobile, Play i Orange. W najtańszym abonamencie T-Mobile (39 PLN) telefon chińskiej firmy kosztuje 2900 PLN. Jeśli zdecydujemy się wydać 189 złotych miesięcznie, to za Mi 10 5G musimy dać 1038 PLN. W sieci Play, przy abonamencie 85 złotych, musimy zapłacić 3770 PLN, a w abonamencie 225 PLN, cena tego modelu to 499 PLN. Decydując się na miesięczne opłaty w wysokości 158 złotych w Orange, Mi 10 5G będzie nas kosztował na start 799 PLN. Jeśli zaś zdecydujemy się płącić 200 złotych miesięcznie, to będziemy musieli wydać jednorazowo 200 PLN, by cieszyć się smartfonem z 5G.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G

Mi 10 Pro 5G dostępny jest tylko u jednego operatora - Orange. Jeśli będziemy płacić miesięcznie 203 złote, to telefon będzie nas kosztował 799 PLN. Jeśli zaś zgodzimy się na miesięczne opłaty rzędu 240 złotych, to za telefon trzeba będzie zapłacić 199 PLN

P40 Pro 5G

Teleofn Huawei, pozbawiony usług Google'a, nie jest dostępny u operatorów. Można go dostać tylko w wolnej sprzedaży. W oficjalnym sklepie Huawei kosztuje 4299

Huawei Xs 5G

To najdroższe urządzenie z 5G, dostępne w Polsce. Za rozkładany smartfon Huawei trzeba zapłacić w ich oficjalnym sklepie 9999 PLN

One 8 Pro 5G

Telefon dostępny jest tylko w wolnej sprzedaży. Za OnePlus 8 Pro - w wersji czarnej z 8 GB pamięci RAM - trzeba zapłącić 4199 PLN. Za wersję kolorową trzeba dopłacić 500 PLN. Jeśli zaś chcemy wersję z większą ilością pamięci RAM (12 GB), to trzeba dopłacić kolejne 500 PLN.

One 8 5G

To najtańszy telefon dostępny na rynku z modemem 5G. Nie jest jednak dostępny u operatorów. Wersja z 8GB pamięci RAM kosztuje 3299, zaś wersja z 12 GB pamięci ram jest o 500 złotych droższa.