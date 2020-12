Według badań Kantar dla Orange, 38 proc. Polaków zostawia sobie stary telefon, 35 proc. oddaje go komuś, 16 proc. sprzedaje smartfon, 8 proc. oddaje urządzenie podczas zbiórki, 2 proc. wyrzuca go do śmieci (co jest niezgodne z prawem, bo telefon zawiera materiały i substancje szkodliwe dla środowiska), a 1 proc. oddaje komórkę operatorowi. Z kolei według badań GfK na zlecenie ElektroEko z 2019, w domach mamy aż 4 miliony nieużywanych telefonów.

To oznacza wymierne koszty dla środowiska bowiem produkcja smartfonu, składającego się ze szkła, plastiku, metali szlachetnych i pierwiastków ziem rzadkich, wymaga 70 kilogramów surowców.. ONZ szacuje, że co roku na świecie generuje się 50 milionów ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Wartość surowców z tych odpadów przekracza zaś 48 miliardów euro. Recykling tego sprzętu mógłby więc pomóc środowisku, zmniejszając choćby konieczność wydobycia zasobów do produkcji nowych urządzeń.

Jeśli do zwrotu telefonu operatorowi nie przekonuje was sama ekologia, to Orange postanowił przekonać do zwrotu starego sprzętu za pomocą zachęt finansowych. Niesprawne, zużyte telefony można przekazać do utylizacji, zostawiając zużyty elektroniczny sprzęt w salonie, albo oddać go kurierowi, przy podpisywaniu umowy na nowe urządzenie, a sprawne smartfony mogą zostać odkupione. Konsultant w salonie operatora wyceni wartość i „wypłaci” ją w postaci bonu, który można zrealizować w Orange przez 60 dni na zakup nowego urządzenia lub akcesoria.

Jeśli zaś wolicie nie wchodzić do punktu sprzedaży, ze względu na epidemię, to po urządzenie można zamówić kuriera, korzystając ze strony odkupu używanych telefonów. Potem firma wyceni urządzenie, prześle wycenę na maila i – jeśli ją zaakceptujemy – to pieniądze trafią na nasze konto. Oczywiście im bardziej zadbany sprzęt, tym więcej pieniędzy za niego dostaniemy.

Orange przypomina też, by przed zwrotem telefonu, czy innego urządzenia mobilnego, najpierw usunąć z niego kartę SIM oraz wszystkie dane – konta użytkownika, zdjęcia itp. (najlepiej przywrócić gadżet do stanu fabrycznego). Jeśli nie można tego zrobić to wszystkie dane zostaną w sposób bezpieczny i trwały usunięte.

Sama firma dba też o środowisko, nie tylko pomagając utylizować urządzenia klientów. M.in. redukuje zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne inwestuje w nowoczesną technologię światłowodową, a także stawia na czystą energię z odnawialnych źródeł. Do końca roku ruszą dwie farmy wiatrowe w okolicach Poznania – budowane specjalnie na potrzeby Orange i zapewniające energię stacjom bazowym, czy innym elementom infrastruktury. Z kolei centra danych firmy mają być częściowo zasilane energią słoneczną – na budynkach pojawiają się bowiem panele słoneczne.