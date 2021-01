Uhonorowany nagrodą CES 2021 Innovation Awards Deco Voice X20 zapewnia prędkości dochodzące do 1800 Mb/s w dwóch pasmach. Każda jednostka została wyposażona w dwa gigabitowe porty WAN/LAN. Wbudowany inteligentny głośnik Alexa umożliwia korzystanie i kontrolowanie sieci Wi-Fi w całym domu za pomocą komend głosowych. Pozwala także na inteligentne zarządzanie domem, strumieniowe przesyłanie muzyki oraz obsługę wiadomości i połączeń Alexa. Do rodziny produktów TP-Link dołączyły także urządzenia w standardzie WiFi 6E: systemy Mesh Deco X96, Deco X76 Plus z funkcją huba dla inteligentnych urządzeń, routery Archer AX96 oraz Archer AX206

z portami 10G. Wszystkie wymienione urządzenia obsługują pasmo 6 GHz zarezerwowane dla standardu WiFi 6E, co znacząco zwiększa przepustowość sieci bezprzewodowej.

Router jako centrum inteligentnego domu

Pierwsze z urządzeń – domowy system mesh Deco X96 oferuje prędkość do 7800 Mb/s w trzech pasmach. Każda jednostka Deco X96 została wyposażona w dwa pory WAN/LAN – gigabitowy oraz 2,5G. Nad wydajnością sieci czuwa szereg technologii wspomagających – m.in. MU-MIMO 4x4, OFDMA i Beamforming. Za bezpieczeństwo sieci odpowiada system TP-Link HomeShield, w skład którego wchodzą antywirus od Aviry, QoS, zaawansowane opcje kontroli rodzicielskiej oraz ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym. Z kolei osiągający prędkości do 5400 Mb/s w trzech pasmach Deco X76 Plus może także pełnić funkcję smart huba, stając się tym samym centrum inteligentnego domu i umożliwiając kontrolę nad wszystkimi urządzeniami w sieci za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji.

Szczególną uwagę w tegorocznej ofercie TP-Link zwracają trzyzakresowy router WiFi 6E Archer AX96, zapewniający łączną przepustowość do 7800 Mb/s oraz Archer AX206 osiągający niesamowitą łączną prędkość aż do 11000 Mb/s. Wyposażony w porty 10G Archer AX206 wzbogacono o zaawansowane technologie Multi-Gig, OFDMA oraz MU-MIMO, które eliminują opóźnienia, a także ułatwiają przesyłanie danych doi z wielu urządzeń jednocześnie.

Routery zadbają o bezpieczeństwo Internetu Rzeczy

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia zostały wyposażone w system TP-Link HomeShield. To najwyższej jakości usługa, która zapewnia bezpieczeństwo sieci domowej oraz chroni urządzenia inteligentnego domu. W skład systemu wchodzą antywirus od Aviry, QoS, zaawansowane opcje kontroli rodzicielskiej oraz ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym. Wbudowany antywirus od Aviry zabezpieczna nie tylko sam router, ale także wszystkie podłączone do sieci urządzenia, które samodzielnie nie mogą zostać objęte ochroną antywirusową – np. urządzenia smart home. Dzięki QoS użytkownik może przydzielić więcej pasma urządzeniom, które są dla niego najważniejsze – tak, by w pełni korzystać z ich możliwości. Ustalanie priorytetów dla wybranych działań, takich jak transmisja strumieniowa, granie i surfowanie online oraz rozmowy wideo jest szybkie i proste. Rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej są w pełni zarządzane z poziomu aplikacji mobilnej.

Wystarczy kilka kliknięć, aby ustawić filtry i zablokować nieodpowiednie treści, ustawić limity spędzenia czasu online dla poszczególnych urządzeń czy sprawdzić historię odwiedzonych witryn. Skaner działający w czasie rzeczywistym automatycznie monitoruje stan urządzeń IoT oraz ostrzega o problemach z bezpieczeństwem. HomeShield blokuje też złośliwe adresy URL i inne potencjalne zagrożenia oraz naprawia luki w sieci. Zapobiega także atakom DDoS, rejestrując nieprawidłowy ruch przychodzący i odrzucając żądania z podejrzanych adresów IP. Dodatkowo HomeShield generuje raporty, które pomagają uzyskać pełną wiedzę na temat działania sieci domowej, np. analiza czasu online, czy analiza istniejących zagrożeń.

Mesh w wersji 5G

TP-Link zaprezentował także pierwszy w ofercie system mesh, który pracuje w technologii szerokopasmowego internetu 5G. Deco X80-5G zapewnia prędkości sieci bezprzewodowej do 6000 Mb/s w dwóch pasmach. Urządzenie wyposażono w dwa porty WAN/LAN – gigabitowy oraz 2,5G. Ponadto Deco X80-5G wspiera technologie VoLTE / VoIP.

Punkty dostępowe także na suficie

W 2021 roku TP-Link wprowadzi także do sprzedaży nowe punkty dostępowe w standardzie WiFi 6. Urządzenia dedykowane zwłaszcza klientom biznesowym współpracują z systemem Omada SDN. Dzięki nim konfiguracja i zarządzanie siecią będą jeszcze prostsze i bardziej wydajne. Do rodziny urządzeń Omada SDN WiFi 6 dla firm dołączają access pointy: EAP680 HD, EAP615-Wall oraz EAP610-Outdoor.

Pierwszy z nich, trzypasmowy punkt dostępowy WiFi 6 EAP680 HD przeznaczony jest do montażu sufitowego i zapewnia użytkownikom wysoką prędkość bezprzewodową dochodzącą do 6000 Mb/s. Urządzenie posiada port 10G oraz obsługuje zasilanie PoE++, dzięki któremu znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla AP nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Drugi access point (do montażu ściennego) EAP615-Wall oferuje prędkości do 1800 Mb/s w dwóch pasmach. Wyposażono go w cztery gigabitowe porty Ethernet (1 port uplink + 3 porty downlink), w tym jeden port downlink z obsługą PoE pass-through, przeznaczony do zasilania urządzeń przewodowych. Z kolei przeznaczony do montażu na zewnątrz budynków i odporny na warunki atmosferyczne EAP610-Outdoor zapewnia prędkości do 1800Mb/s w dwóch pasmach.

Wśród zaprezentowanych nowości znalazł się także 5-portowy przełącznik 10G TL-SX105 typu desktop. Urządzenie posiada funkcję automatycznej negocjacji połączeń, która zapewnia optymalną wydajność. Komponenty przełącznika zostały osłonięte metalową obudową wysokiej jakości, zapewniającą trwałość produktu. Kompaktowe rozmiary urządzenia ułatwiają jego montaż. TP-Link nie zapomniał także o ofercie skierowanej do dostawców usług internetowych. Podczas tegorocznych targów CES TP-Link przedstawił rozwiązane dedykowane operatorom - Deco ISP Cloud, czyli specjalne oprogramowanie oparte na chmurze, służące do zdalnego, centralnego monitorowania i zarządzania urządzeniami serii Deco w domach klientów.