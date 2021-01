Telewizory Neo QLED i QLED z 2021 roku to kolejny ważny krok na drodze rozwoju możliwości dla graczy. Najnowsze konsole do gier wymagają ekranów o doskonałych parametrach – zarówno pod względem wydajności, jak i jakości obrazu, a premierowe telewizory Neo QLED i QLED spełniają te wymagania. Telewizory Samsung QLED oferują rozdzielczość 4K przy 120 Hz. Dzięki temu każdy detal będzie wyrazisty przy płynności 120 kl./sek. Do tego oferują krótki czas reakcji, automatyczny tryb niskiej latencji, zmienna częstotliwość odświeżania i inne funkcje gamingowe stworzone z myślą o konsolach nowej generacji

Kolejną nowością i dużym usprawnieniem dostępnym w Trybie Gra jest nowy, intuicyjny Panel Gracza (Game Bar), który umożliwia m.in. dostosowanie proporcji ekranu, sprawdzenie współczynnika input lag czy podłączenie bezprzewodowych zestawów słuchawkowych. W ramach Trybu Gra modele QLED optymalizują rozgrywkę za sprawą procesora AI Samsung. Rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania 120 Hz i opóźnienie poniżej 5,8 ms sprawiają, że telewizory Neo QLED i QLED idealnie współpracują z konsolami nowej generacji.

Telewizory z AMD FreeSync

Co więcej, telewizor Q90A 50”, a także wszystkie pozostałe modele QLED o przekątnej ekranu wynoszącej co najmniej 55”, są pierwszymi telewizorami obsługującymi technologię AMD FreeSync™ Premium Pro. Dzięki niej, grając zarówno na PC, jak i na konsoli, użytkownik może cieszyć się prawdziwą jakością HDR, płynną, pozbawioną rwania i przeskakiwania akcją przy maksimum wydajności i z oszałamiającą wiernością obrazu, jak również niską latencją.

Linie Neo QLED i QLED z 2021 roku przenoszą wciągające wrażenia z gry na ultraszerokim monitorze na duże ekrany telewizorów. Użytkownicy mają bowiem możliwość doświadczania gier PC przy wykorzystaniu zarówno szerokich (21:9), jak i ultraszerokich proporcji ekranu (32:9). Tegoroczne modele Neo QLED i QLED – począwszy od Q70A – obsługują obie proporcje, zapewniając, że gracze nie przegapią nic, co może dziać się przy krawędziach obrazu.

Nie tylko obraz

Telewizory Neo QLED i QLED dopełniają wrażeń z gry czystym, wciągającym brzmieniem. W ramach rozwiązania Dźwięk Podążający za Obiektem dla Gier modele QLED korzystają z technologii AI, by dźwięk „śledził” akcję na ekranie – użytkownik będzie wiedział, w którą stronę powinien się obrócić, gdy usłyszy kroki przeciwnika.