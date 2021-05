Starlinki, wyniesione podczas 27 misji rakiety Falcon uformowały specjalny świetlny ciąg na niebie. Dopiero po jakimś czasie ten łańcuch się "rozsypie".

Reklama

Kiedy obejrzeć przelot Starlinków?

Przeloty można obejrzeć będzie w czwartek 13 maja około 2:40 i 4:10 oraz w piątek 14 maja o 2:33 i 4:03. Część da się też zobaczyć między 22 a 23, choć wtedy są słabiej widoczne i najlepiej je obserwować poza miastami, na ciemnym niebie.

Sprawdźcie, kiedy Starlink przeleci nad waszymi domami>>>

Czym jest Starlink?

Starlink to realizacja pomysłu Elona Muska na dostęp do bezprzewodowego Internetu na całym świecie. Docelowo na niskiej orbicie ma znaleźć się 42 tysiące satelitów - obecnie jest ich ponad 1400. Na razie jednak główną przeszkodą pozostaje wysoka cena zestawu

Ile kosztuje instalacja Starlink?

Starlink oferuje dostęp do sieci z prędkością 50-150 mb/s i opóźnieniami około 40ms. Miesięczny abonament wynosi 449 złotych. Do tego trzeba kupić zestaw do odbioru za 2269 złotych i pokryć koszt dostawy w wysokości 276 złotych.