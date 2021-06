Zortrax Dental, spółka powołana przez Zortrax, zaprezentowała plany biznesowe na najbliższe miesiące. Zgodnie z harmonogramem drukarka Zortrax Inkspire 2 Dent pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Rynek stomatologiczny był jednym z kluczowych rynków, na których Zortrax zbierał doświadczenie. Pracownie i lekarze dotychczas korzystali z urządzenia Zortrax Inkspire, którego działanie opierało się na innowacyjnej technologii utwardzania fotopolimerów warstwa po warstwie za pomocą światła emitowanego przez ekran LCD o wysokiej rozdzielczości z podświetleniem UV LED.

- Druk 3D w ciągu ostatnich lat zrewolucjonizował wiele obszarów przemysłu. Ostatnia dekada bez wątpienia pokazuje szerokie możliwości druku trójwymiarowego wykorzystywanego w branży medycznej,

a w szczególności w stomatologii. Dzięki zastosowaniu drukarek 3D w gabinetach dentystycznych, jak i w laboratoriach, codzienna praca dentystów, stomatologów i protetyków osiąga zupełnie nowy, lepszy wymiar. Żmudne, czasochłonne i wymagające ogromnej precyzji procedury są dziś, właśnie dzięki zastosowaniu druku 3D – łatwiejsze, szybsze, a także tańsze. Udział wykorzystania technologii druku 3D w stomatologii i ortodoncji już teraz jest imponujący, a należy zwrócić uwagę na to, że rynek stale dynamicznie się rozwija – mówi Małgorzata Misiewicz, prezes zarządu Zortrax Dental.

Drukarka 3D jest elementem szerszego spektrum rozwiązań dla stomatologii cyfrowej, składającego się z: precyzyjnych skanerów tworzących obraz jamy ustnej pacjenta, projektowania w oprogramowaniu CAD,

a także testowania rozwiązań na modelach diagnostycznych. Właśnie dlatego w ofercie Zortrax Dental, oprócz drukarki 3D Zortrax Inkspire 2 Dent dedykowanej specjalistom z obszaru stomatologii i protetyki, znajdzie się cały rozbudowany ekosystem złożony z urządzeń peryferyjnych, materiałów do druku oraz profesjonalnego oprogramowania.

Co wchodzi w skład ekosystemu?

W skład ekosystemu Zortrax Dental wchodzić mają: drukarka 3D Zortrax Inkspire 2 Dent zaprojektowana dla stomatologów i protetyków; oprogramowanie Zortrax DentLab dedykowane do pracy w stomatologii; urządzenia peryferyjne umożliwiające post-processing wydrukowanych modeli, czyli urządzenie umożliwiające dodatkowe utwardzanie modeli wydrukowanych z żywic fotopolimerowych - Zortrax Curing Station, urządzenie do oczyszczanie wydrukowanych modeli z nadmiaru żywic - Zortrax Cleaning Station; przetestowane i skalibrowane przez inżynierów Zortrax Dental profesjonalne żywice do druku 3D.

Stworzenie całego ekosystemu wokół drukarki 3D umożliwia dostarczenie klientom – dentystom lub protetykom dentystycznym - kompleksowego, dostosowanego do potrzeb rozwiązania. Pracenad drukarką 3D w pełni dedykowaną dla stomatologii są już zakończone, a prototyp drukarki jest już gotowy. Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, które względem poprzednich drukarek Zortrax charakteryzuje się wyjątkową precyzją, którą osiągnięto dzięki współpracy z ekspertami branżowymi i praktykami.