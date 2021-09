Yeedi jest obecna ze swoimi produktami w Polsce od ponad roku. Ten producent robotów sprzątających przebojem wszedł na nasz rynek i dzielnie sobie radzi na niezwykle konkurencyjnym podwórku, gdzie niemal każdy producent elektroniki użytkowej ma w swojej ofercie podobne urządzenia. Odkurzacze automatyczne yeedi są wystarczająco mocne, aby sprzątać po zwierzętach domowych i dzieciach, a jednocześnie wystarczająco ciche, aby można było ich używać podczas internetowych rozmów konferencyjnych.

Do tej pory dostępne były na naszym rynku dwa modele: yeedi k650, oraz yeedi 2 hybrid.

Nowe modele Yeedi

W ramach tej serii są oferowane dwa modele robotów sprzątających: yeedi vac hybrid o mocy ssania 2500 Pa, yeedi vac max o mocy ssania 3000 Pa oraz specjalna stacja samoopróżniająca, która może współpracować z każdym z tych urządzeń.

Podobnie jak ich poprzednicy, roboty sprzątające yeedi vac mogą jednocześnie odkurzać oraz mopować, w kilku trybach pracy. Posiadają funkcje mapowania pomieszczeń, czujniki antykolizyjne, krawędzi, odległości, schodów, przeszkód i przeciążenia. Nowością jest wbudowany czujnik dywanów i know-how sprzątania podłóg, dzięki czemu robot unika mopowania gdy wykryje dywan, a na twardej powierzchni pracuje cicho.

I oczywiście najważniejsza innowacja, to stacja samooprożniająca, która samoczynnie usuwa kurz do pojemnika jest w stanie zmagazynować kurz z 30 dni sprzątania. Dzięki wydajnym bateriom litowo-jonowym czas pracy tych robotów wynosi odpowiednio 110 min (yeedi vac hybrid) do 200 min (yeedi vac max) przy czym urządzenie samo wykrywa niski poziom baterii i w takim przypadku przerywa sprzątanie aby się doładować, po czym dalej kontynuuje sprzątanie.