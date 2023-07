Nowoczesny design nowej linii produktów KIVI jest wynikiem pracy własnego centrum badawczego marki i trzech biur projektowych. Modele Smart TV są wykonane w ramach jednej spójnej koncepcji – z minimalnymi bocznymi ramami i na eleganckich metalowych podstawach. Projekt bezramkowy prezentuje modele o przekątnej ekranu od 32” do 65”.

KIVI używa tylko najwyższej jakości paneli HD, FHD i UHD oraz oferuje 3-letnią gwarancję na wszystkie wyświetlacze. Aby jakość wyświetlanego obrazu spełniała wszelkie współczesne wymagania i oczekiwania użytkowników, KIVI wprowadziło do nowej linii technologie poprawy jakości obrazu, takie jak HDR, MEMC, Max Vivid i Super Contrast Control. Natomiast wysokiej jakości dźwięk zapewnia system akustyczny opracowany wspólnie z firmą JVCKenwood.

Smart TV działają na pełnej wersji systemu Android TV 11, wykorzystując wszystkie jego zalety – ponad 10 000 aplikacji oraz doskonałą kompatybilność z produktami ekosystemu Google. Jest to najnowsza wersja najbardziej popularnego systemu Smart TV – wyróżnia go szybkość, niezawodność, stabilność, a także wygodny i przejrzysty interfejs. Wsparcie technologii Chromecast pozwala użytkownikowi transmitować treść ze smartfona na ekran telewizora dosłownie w sekundę. Google Assistant działa na podstawie rozpoznawania poleceń głosowych w lokalnym języku.

KIVI Smart TV to nie tylko urządzenie do transmisji treści, ale także centrum multimedialne KIVI Media. Dzięki niemu kanały telewizyjne, treningi i gry są dostępne dla użytkownika zaraz po rozpakowaniu telewizora — bez konieczności dodatkowych pobrań czy ustawień.

Nowy design

Spośród ponad 300 proponowanych opcji designu marka KIVI wybrała najbardziej elegancki i minimalistyczny. Szerokość widocznych części bocznych ramek wynosi zaledwie 2,6 mm. Eleganckie metalowe podstawy są przeznaczone do montażu na półce. Tylny panel telewizora charakteryzuje się dobrze przemyślanym i ergonomicznym rozmieszczeniem złącz, dlatego podłączanie dodatkowego sprzętu jest szybkie i wygodne. Aby telewizor idealnie wpasowywał się w każde wnętrze, modele z przekątną ekranu 24”, 32”, 43”, 55” są dostępne także w kolorze białym.

Doskonały obraz

KIVI dołożyło wszelkich starań, aby zwiększyć jasność, poprawić jednolitość podświetlenia i wzbogacić gamę kolorów wyświetlacza. Telewizory z nowej linii obsługują technologię HDR — nie tylko dla plików z dysku twardego, ale również podczas odtwarzania streamów i gier (z konsoli lub komputera PC).

Technologia Super Contrast Control pozwala automatycznie zmieniać kontrast obrazów — zarówno całego ekranu, jak i jego poszczególnych części. Aby ekran UltraHD działał z pełną wydajnością nawet podczas oglądania treści poniżej 4K, procesor telewizora może poprawić jakość obrazu technologią UltraClear.

Max Vivid to najnowsza technologia KIVI, która poprawia jakość obrazu i dodaje odpowiedni poziom jasności i nasycenia. Treść wideo o niskiej liczbie klatek na sekundę lub zawierająca błędy będzie płynnie odtwarzana, a detale czytelne dzięki wbudowanej technologii MEMC. Jest to technologia dynamicznej kompensacji, w której procesor automatycznie ocenia jakość obrazu i dodaje brakującą liczbę klatek na sekundę. Technologia ta jest szczególnie ważna podczas oglądania wydarzeń sportowych lub dynamicznych scen w filmach.

Tryb gry optymalizuje jakość obrazu podczas gier. Natomiast tryb ALLM zapewnia transmisję wyświetlanego obrazu na ekranie z konsoli, uwzględniając wymaganą liczbą klatek na sekundę i bez opóźnień. Oznacza to, że czas między wykonaniem akcji w grze a jej wyświetleniem na ekranie staje się minimalnie krótki.

Ograniczenie niebieskiego światła

Aby zmniejszyć szkodliwe skutki emisji niebieskiego światła, KIVI stosuje specjalne technologie, które blokują krótkie fale i przepuszczają długie o niskiej częstotliwości. Pomaga to chronić wzrok widzów, zwłaszcza w ciemności.

Dźwięk JVC

Dla nowej linii produktów KIVI wspólnie z japońską firmą JVCKenwood stworzyło zintegrowany system akustyczny, który doskonale uzupełnia wysokiej jakości obraz dobrym dźwiękiem. Markowe głośniki są ręcznie kalibrowane dla każdego modelu telewizora i wzbogacone o przetwarzanie dźwięku Dolby w czasie rzeczywistym (DAP), co umożliwia wybór predefiniowanych ustawień dźwięku. Głośniki posiadają także dodatkowe narzędzia, takie jak wzmacniacz głośności czy automatyczne dostosowywanie głośności podczas dynamicznych scen lub reklam.

Stabilna i szybka praca systemu

Nowa linia telewizorów KIVI korzysta z nowoczesnego, mocnego układu scalonego (o 30% wydajniejszego niż średnia rynkowa), co gwarantuje stabilną i szybką pracę systemu. Dzięki zastosowaniu nowego rdzenia graficznego, funkcje takie jak MEMC, ALLM itp. stały się dostępne dla wszystkich.

Powered by Android TV 11

W 2020 roku KIVI podpisało umowę z Google, co miało znaczący wpływ na stabilność i szybkość systemu operacyjnego. Wspólne starania centrum badawczego KIVI, Google’a oraz Mediateki, a także szczegółowe testowanie aktualizowanych wersji mikrooprogramowań przed ich wypuszczeniem na rynek, pozwoliły zoptymalizować działanie oprogramowania i sprzętu. Dzięki systemowi Android TV 11 certyfikowanemu przez Google i Netflix, użytkownik ma dostęp do wszystkich usług Google stworzonych specjalnie dla platformy telewizyjnej, ogromnej liczby aplikacji z Google Play, a także technologii Chromecast i Google Assistant.

Sterowanie

Pilot zdalnego sterowania został opracowany we współpracy z południowokoreańską firmą Remote Solution. Ergonomia opiera się na badaniach przeprowadzonych przez KIVI i Google: rozmieszczenie przycisków jest intuicyjne, działają one cicho i niezawodnie. Pilot łączy się z telewizorem za pomocą Bluetooth LE i jest wyposażony w czuły mikrofon do komend głosowych. Posiada także funkcję Air Mouse – wbudowany żyroskop reaguje na ruchy dłoni i imituje kursor myszy komputerowej. Jest to szczególnie wygodne podczas wprowadzania informacji i nawigacji w menu. Używanie pilota jest równie proste, co korzystanie z myszy.

KIVI MEDIA 2.0

Wraz z linią 2022, KIVI wprowadziło zaktualizowany program KIVI MEDIA umożliwiający szybki dostęp do różnorodnych treści partnerów marki. Kanały telewizyjne, gry czy treningi są dostępne dla użytkownika od razu po rozpakowaniu telewizora — bez konieczności dodatkowych pobrań czy ustawień. Obecnie wprowadzane są następujące sekcje KIVI MEDIA:

Fitness: Regularnie aktualizowane treningi ze światowej klasy trenerami pomogą widzom pozostać w formie.

Regularnie aktualizowane treningi ze światowej klasy trenerami pomogą widzom pozostać w formie. Gry: Z tą sekcją zintegrowana jest usługa Boosteroid — jest to jeden z trzech największych dostawców gier w chmurze w Europie. Boosteroid pozwala grać w nowoczesne gry komputerowe bezpośrednio na telewizorze bez używania konsoli: gra jest uruchamiana na serwerach partnera i przesyłana na ekran użytkownika przez Internet. Gry kontrolowane są za pomocą gamepada. Smart TV KIVI obsługuje również platformę AirConsole, która pozwala kilku użytkownikom (do 16 osób) grać jednocześnie na jednym ekranie, sterując grą za pomocą swoich smartfonów.

Osoby kupujące Smart TV z nowej linii KIVI będą miały także 12-miesięczny dostęp do edukacyjnych i rozrywkowych treści dla dzieci z międzynarodowej platformy Da Vinci Kids oraz możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu SWEET.TV przez 3 miesiące (kanały telewizyjne, filmy, kreskówki, seriale).

Aplikacja KIVI Media będzie regularnie aktualizowana, oferując użytkownikom ciekawe i ekskluzywne treści.