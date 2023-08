Lodówka energooszczędna, czyli jaka?

Zużycie energii to jeden z ważniejszych czynników branych pod uwagę podczas zakupu lodówki. To urządzenie mające służyć nam codziennie przez długie lata, nic więc dziwnego w tym, że zależy nam na jego energooszczędności. Każda lodówka sprzedawana na terenie Polski musi posiadać odpowiednie oznaczenie, tzw. etykietę energetyczną. To właśnie na niej widnieją dane dotyczące klasy energetycznej. Oprócz kolorowych pasków oznaczających klasy energetyczne (A-G) na etykiecie znajduje się czarna strzałka wskazująca na klasę danej lodówki, a także informacje na temat rocznego zużycia energii, poziomu energii oraz ilości komór. Wybierając lodówkę, warto pamiętać, że klasa A na urządzeniu wyprodukowanym w ostatnich latach nie równa się klasie A obowiązującej w przypadku starszych lodówek sprzed 10 czy 15 lat. Przed 2022 rokiem etykieta wyglądała zupełnie inaczej i stosowane były inne oznaczenia literowe. Przykładowo, lodówka energooszczędna A+++ to teraz klasa C lub D, a urządzenia z poprzedniej klasy A+ należą obecnie do klasy F bądź G. Warto jednak wiedzieć, że klasa nie jest jednoznacznym potwierdzeniem bezwzględnego zużycia prądu danej lodówki. Określa się ją, biorąc pod uwagę roczne zużycie energii w porównaniu ze zużyciem prądu standardowym dla tego rodzaju sprzętu. Najbardziej energooszczędne lodówki posiadają oznaczenie „A”. Równie dobry wybór stanowią jednak lodówki o klasie energetycznej B, C lub D, a i urządzenia z oznaczeniem „E” czy „F” również nie pobierają dużych ilości prądu. Jeśli więc wybierzemy model z jednej z tych klas, lodówka energooszczędna na pewno nie zwiększy znacząco naszych dotychczasowych rachunków za prąd. Poniższa lista powinna ułatwić wybór idealnego modelu.

Sharp SJ-TB01ITXLE-EU

Jedną z energooszczędnych lodówek do 2000 zł, na które warto zwrócić szczególną uwagę, jest model SJ-TB01ITXLE-EU cenionej marki Sharp. To podstawowa lodówka o klasie energetycznej E, emitująca zaledwie 41 decybeli. Roczne zużycie energii wynosi w jej przypadku jedynie 177 kWh. Zainstalowano w niej system OdourNeutral, dzięki któremu zapachy z wnętrza lodówki i z zamrażarki nie przenikają się wzajemnie. Pojemność tej energooszczędnej lodówki wynosi 213 litrów (171l chłodziarka i 42l zamrażarka). Co więcej, wyposażono ją w trzy praktyczne półeczki na drzwi, które możesz regulować według własnych potrzeb. W lodówce i zamrażarce znajdują się ponadto cztery szklane półki, pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu oraz druciana półka na produkty mrożone. Wnętrze chłodziarki umożliwia wygodne przechowywanie zarówno niewielkich pudełek, jak i większych garnków. Nie zabrakło w nim także niezbędnej dla wielu osób szuflady na owoce i warzywa, zaprojektowanej na całą szerokość urządzenia. Mechaniczny panel zlokalizowany na wewnętrznej ścianie pozwala natomiast na wygodną zmianę temperatury chłodzenia oraz mrożenia. Co więcej, lodówka firmy Sharp przykuwa wzrok swoim minimalistycznym, lecz eleganckim designem, który doskonale wpisuje się w klimat wielu nowoczesnych kuchni. Jej dużą zaletę stanowi również możliwość przekładania drzwi – możesz zamontować je tak, aby dopasować stronę ich otwierania do układu kuchni oraz indywidualnych potrzeb.

Candy CMDDS 5144SHN

Kolejnym modelem spośród godnych polecenia lodówek energooszczędnych do 2000 zł jest CMDDS 5144SHN marki Candy o klasie energetycznej F. Roczne zużycie prądu wynosi w jej przypadku zaledwie 176 kWh. Mamy tu do dyspozycji 204 litry pojemności – 163 litry w chłodziarce i 41 litrów w zamrażarce. Jest ona wyjątkowo wąska, dzięki czemu bez trudu zmieści się w nawet najmniejszej kuchni. Lodówka zapewnia dobrą izolację termiczną oraz wyjątkowo wygodną organizację przestrzeni – to zasługa możliwości regulowania położenia półek, na których bez trudu przechowasz produkty o nawet najbardziej wymyślnych formach i rozmiarach. Nie zabrakło w niej także uwielbianych przez wielu użytkowników pojemników na drzwi, idealnych m.in. na butelki, ani pojemnej szuflady na owoce oraz warzywa. Sterowanie temperaturą chłodziarki i zamrażarki odbywa się ręcznie – wystarczy zaledwie jedno przesunięcie pokrętła, aby w lodówce zapanowały idealne warunki dla żywności. Podobnie jak poprzedniczka, posiada ona możliwość zmiany położenia drzwi – a regulacja kierunku ich otwierania to wyjątkowo przydatna opcja.

Indesit LI8 S1E X 189cm Inox

Wśród wartych uwagi niedrogich energooszczędnych lodówek można wymienić również propozycję marki Indesit – LI8 S1E X Inox o klasie energetycznej F. Urządzenie zużywa rocznie ok. 303 kWh, oferując użytkownikowi wiele możliwości. Mowa m.in. o technologii Low Frost, która sprawnie odprowadza wilgoć, przeciwdziałając tworzeniu się kryształków lodu na przechowywanej żywności. Funkcja kontroli wilgotności monitoruje z kolei temperaturę oraz przepływ powietrza, zabezpieczając produkty przed wysychaniem. Zaletę lodówki stanowi również funkcja Open Space, umożliwiająca wygodne wyjmowanie dwóch górnych szuflad – dzięki niej możesz zyskać znacznie więcej przestrzeni na mrożenie. Funkcje szybkiego chłodzenia i szybkiego mrożenia wpływają na świeżość jedzenia, a możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi gwarantuje idealnie dopasowanie do potrzeb użytkownika. Lodówka sterowana jest elektronicznie, co wyróżnia ją na tle podstawowych modeli z pokrętłem – wyposażono ją w praktyczny wskaźnik temperatury LED. Jej atutem jest także alarm otwartych drzwi, dzięki któremu już nigdy nie zapomnisz o ich prawidłowym zamykaniu. Lodówka Indesit posiada cztery szklane półki oraz jedną praktyczną szufladę, m.in. na warzywa i owoce.

Beko RDSA240K30XPN

Poszukując energooszczędnej lodówki w przystępnej cenie, warto przyjrzeć się także propozycji marki Beko. Mowa o modelu RDSA240K30XPN. To urządzenie o klasie energetycznej F, rocznym zużyciu prądu na poziomie 228 kWh oraz pojemności 223 litrów (177 l chłodziarka i 46 l zamrażarka). Dzięki specjalnej komorze szybkiego mrożenia mrozi przechowywaną żywność znacznie szybciej niż inne lodówki z zamrażarką, wpływając przy tym na ich świeżość. Lodówka działa ponadto wyjątkowo cicho i emituje zaledwie 38 decybeli, gwarantując niezwykle wygodne codzienne użytkowanie. Możliwość zmiany kąta otwierania drzwi sprawia, że możesz dopasować ją bez trudu do każdego układu kuchni.

Na co oprócz klasy energetycznej warto zwrócić uwagę?

Poszukując idealnej lodówki, która mimo niewysokiej ceny będzie służyć nam przez lata, warto brać pod uwagę jeszcze kilka cech oprócz klasy energetycznej. Mowa m.in. o jej pojemności – powinna być ona dostosowana do ilości mieszkańców oraz ich potrzeb żywieniowych. Znaczenie ma także sama ilość półek oraz szuflad. Niektórzy nie wyobrażają sobie lodówki bez specjalnych szuflad na warzywa czy dodatkowych pojemników na drzwiach. Lodówka powinna ponadto zawierać pojemną zamrażarkę. Istotne są również dodatkowe udogodnienia, np. możliwość wygodnego elektronicznego sterowania czy opcja zmniejszania poboru energii przed dłuższym wyjazdem. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się lodówki z funkcjami dodatkowymi takimi jak wbudowana kostkarka czy dystrybutor wody. Wpisując w wyszukiwarce frazy „media expert lodówki”, „energooszczędne lodówki do 2000 zł” czy „lodówki energooszczędne zaawansowane funkcje”, dotrzesz do wielu godnych uwagi modeli. Wybierz ten, który spełnia Twoje oczekiwania i ciesz się jego możliwościami przez wiele kolejnych lat! A jeżeli aktualnie jesteś w trakcie poszukiwania lodówki i nasz ranking pomógł Ci podjąć wybór koniecznie zajrzyj na naszą stronę z promocjami dzięki której zaoszczędzisz na zakupie.