Telewizory podłączone do sieci już od kilku lat stały się rynkowym standardem. Biorąc pod uwagę ich dynamikę wzrostu, estymuje się, że do końca 2023 roku w Polsce będzie ponad 3 000 000 aktywnych telewizorów Samsung z systemem Tizen podłączonych do Internetu. Już w 2022 roku 4 na 5 kupionych telewizorów Samsung Smart TV było podłączonych do sieci i aktywnie wykorzystywanych.

Najnowsze dane firmy pokazują, że gospodarstwa domowe, które wybierają telewizory Samsung chętnie z nich korzystają. Są one uruchomione średnio przez nieco ponad 6 godzin dziennie przez 24 dni w miesiącu. W ujęciu miesięcznym w przybliżeniu daje to ok. 184 godzin korzystania z telewizora.

Czym jest Tizen?

Samsung Smart TV opiera się na systemie operacyjnym TIZEN, który firma rozwija od 2015 roku. Ten oparty na Linuxie sieciowy system typu „open source” jest otwarty dla wszystkich i współpracuje z wieloma różnymi urządzeniami, w tym telewizorami, urządzeniami mobilnymi czy sprzętem AGD.

Ponad 1000 aplikacji

Na platformie Samsung Smart TV jest dostępnych obecnie 1000 aplikacji, z czego 200 jest polskojęzycznych. Wśród nich można znaleźć nie tylko najbardziej popularne aplikacje oferujące bogatą serialowo-filmową bibliotekę, takie jak Netflix, player, HBO Max czy Disney+, lecz także muzyczne czy dla graczy. Firma bardzo rozwija możliwość grania w chmurze, czego przykładem jest aplikacja Xbox. Dzięki niej już do grania już nie potrzeba konsoli, wystarczy aktywna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate i kompatybilny kontroler.

System zarządzania Internetem Rzeczy

Samsung Smart TV to także wbudowany SmartThings Hub, dzięki któremu domowy ekosystem można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych, łączących różne domowe urządzenia IoT. Umożliwi to wygodną współpracę z telewizorem, ale także innymi kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak pralka, lodówka, piekarnik czy odkurzacz.

Ułatwienia dla niepełnosprawnych

Smart TV to także liczne udogodnienia dla osób niedowidzących i niesłyszących. Przykładowo tryb Relumino dla osób słabowidzących, pozwala dopasować parametry obrazu tak, aby osoby z wadami wzroku mogły cieszyć się filmami pełnymi barw i kontrastów na telewizorze. Z kolei funkcja Powiększenie Okna Języka Migowego jest oparta na algorytmie sztucznej inteligencji, który automatycznie rozpoznaje język migowy i powiększa obraz tłumacza aż o 200 proc. g AppsTV Seller Office można także dodawać aplikacje, a następnie nimi zarządzać.