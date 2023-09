Hulajnoga elektryczna do 2000 zł – dlaczego warto?

Hulajnoga elektryczna to nowoczesna alternatywa dla klasycznej hulajnogi wymagającej odpychania się nogą. Od innych pojazdów różni się ona brakiem siodełka i pedałów – na jej prostą konstrukcję składa się właściwie tylko podest z kierownicą oraz komplet kół. W tym przypadku przemieszczanie się umożliwia napęd elektryczny i to właśnie dzięki niemu możliwe jest osiągnięcie większej prędkości i szybki transport do nawet najbardziej oddalonych punktów miasta. Po pokonaniu pewnej trasy i konkretnej ilości kilometrów niezbędne jest podłączenie hulajnogi do ładowania. Hulajnogi elektryczne zapewniają ogromną oszczędność czasu, zwłaszcza w przypadku podróżowania po zatłoczonym, zakorkowanym mieście i stanowią ekologiczny środek transportu. Ich dużym atutem jest także możliwość składania, dzięki której pojazd można z łatwością przenosić je z miejsca na miejsce, nawet jadąc komunikacją miejską. Jeśli zastanawiasz się, jaki przedział cenowy okaże się odpowiedni w przypadku pierwszego pojazdu tego typu, podpowiadamy – hulajnoga elektryczna do 2000 zł będzie bardzo dobrym wyborem. Poszukując idealnego modelu, warto zwracać uwagę na jego amortyzację, ponieważ znacząco wpływa ona na komfort i bezpieczeństwo jazdy, zwiększając przyczepność i ułatwiając prowadzenie. Znaczenie ma także średnica kół – im jest ona większa, tym lepiej, zwłaszcza w przypadku rozmaitych przeszkód na drodze.

Frugal Impulse

Jedną z najczęściej polecanych hulajnóg elektrycznych we wspomnianej kwocie jest model Frugal Impulse o mocy silnika 250W. Maksymalna prędkość, jaką może ona osiągnąć, to aż 20 km/h. Jeśli więc zależy Ci na ekspresowym przemieszczaniu się po tłocznych, wąskich uliczkach miasta, model ten z pewnością zda egzamin. Ogromny atut pojazdu stanowi obecność tempomatu, antypoślizgowej powierzchni podestu i czytelnego wyświetlacza. Do dyspozycji użytkownika są trzy tryby jazdy – Eco, Standard oraz Sport. Hulajnoga posiada przednie i tylne oświetlenie oraz widoczne z daleka kierunkowskazy, więc jazda jest w pełni komfortowa i bezpieczna nawet po zmroku. Tylny hamulec bębnowy w połączeniu z szerokimi, przyczepnymi kołami gwarantują bezpieczeństwo i efektywne hamowanie nawet z najwyższych prędkości. Frugal Impulse to wyjątkowo cichy środek transportu, który jest w stanie przejechać nawet 25 km na jednym ładowaniu. Sam czas ładowania hulajnogi wynosi z kolei 4 godziny – nie musisz więc obawiać się, że nie zdąży się ona naładować przed zakończeniem pracy czy zajęć na studiach.

Motus Scooty 10 Lite

Kolejną ciekawą propozycję w naszym rankingu hulajnóg elektrycznych stanowi model Scooty 10 Lite marki Motus. Na tle innych tego rodzaju pojazdów wyróżnia go nie tylko moc szczytowa na poziomie 700W czy bateria zapewniająca 30 km jazdy, ale również wyjątkowa lekkość oraz ciekawy, barwny design. Podobnie jak poprzedni model hulajnoga oferuje użytkownikowi trzy tryby jazdy – Drive, Sport i Eko. Pojazd zapewnia komfortowe hamowanie nawet przy osiągnięciu wysokich prędkości, a specjalny system KERS odzyskuje energię w trakcie hamowania. Wbudowane światło hamulca oraz przednie i tyle oświetlenie to gwarancja jeszcze większego bezpieczeństwa. Koła o średnicy 10 cali doskonale amortyzują wstrząsy, umożliwiając wygodną jazdę na różnych rodzajach nawierzchni. Gumowa mata z wypustkami wpływa natomiast na stabilność i poczucie komfortu podczas pokonywania kolejnych kilometrów. Dużym atutem hulajnogi Scooty 10 Lite jest także możliwość składania, które zajmuje zaledwie kilka sekund. Specjalne zabezpieczenie w postaci pierścienia chroni natomiast pojazd przed złożeniem się w trakcie jazdy. Co ważne, czytelny wyświetlacz LCD zapewnia stały dostęp do najważniejszych informacji, np. wskaźnika baterii czy osiąganej prędkości.

Xiaomi Mi 3 2022

Godną polecenia hulajnogą elektryczną do 2000 zł jest także propozycja marki Xiaomi – a mowa o modelu Mi 3 2022 o mocy 300W. Nie tylko pozwala ona rozwinąć prędkość do 20 km/h, ale i jest w stanie swobodnie poruszać się nawet po wzniesieniach na poziomie 16%. Niska masa umożliwia wygodne przenoszenie hulajnogi z miejsca na miejsce, wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości jazdy, a daleki zasięg na jednym ładowaniu pozwala na pokonanie nawet 30 km. Do Twojej dyspozycji są trzy programy jazdy – tryb dla pieszych okazuje się szczególnie przydatny podczas jazdy po zatłoczonej uliczce lub chodniku. Na komfort oraz bezpieczeństwo jazdy oprócz hamulca wpływa również obecność sygnału dźwiękowego i potrójnego oświetlenia – z przodu oraz po bokach. Wyraźny wyświetlacz ułatwia z kolei kontrolowanie poziomu baterii hulajnogi czy aktualnej prędkości.

Argento Evo Active

Za najlepszą hulajnogę elektryczną do 2000 zł można śmiało uznać również pojazd o nazwie Evo Active od Argento. Podobnie jak wymienione już wcześniej modele, zapewnia on bezpieczną i komfortową jazdę z maksymalną prędkością nawet 20 km/h. Połączenie przedniego hamulca elektrycznego i tylnego hamulca bębnowego gwarantuje jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa – zwłaszcza w trakcie szybszej jazdy. Na bezpieczeństwo poruszania się tym modelem wpływa również jego wytrzymała konstrukcja. Dodatkowe atuty hulajnogi stanowią bez wątpienia sygnał dźwiękowy, odpowiednie oświetlenie oraz duży wyświetlacz. Trzy tryby jazdy – Eco, Standard i Sport – pozwalają na dopasowanie prędkości i prowadzenia do indywidualnych potrzeb oraz aktualnej sytuacji na drodze, z kolei antypoślizgowa podstawa gwarantuje stabilną pozycję.

Razor Sonic Glow

Wpisując w wyszukiwarce „hulajnogi elektryczne ranking”, z pewnością zetkniesz się z nazwą Sonic Glow, czyli pojazdem marki Razor. Ten wyjątkowy model natychmiast przykuje Twój wzrok – już z daleka zwraca na siebie uwagę niezwykłym oświetleniem w postaci kolorowych diod. To model stworzony z myślą o młodszych użytkownikach, jeśli więc poszukujesz pierwszej elektrycznej hulajnogi dla swojej pociechy, która ukończyła 8 lat, jest to zdecydowanie idealny wybór. Pojazd nie tylko świeci na dziesiątki kolorów, ale i posiada wbudowany głośnik Bluetooth, dzięki któremu dziecko może podczas jazdy… odtwarzać ulubioną muzykę. To nie wszystko – diody LED widoczne na konstrukcji hulajnogi synchronizują się z odtwarzanymi dźwiękami, gwarantując niepowtarzalny świetlny pokaz! Hulajnoga Sonic Glow pozwala osiągnąć prędkość do 16 km/h, a na jednym ładowaniu może przejechać 15 km, co daje ok. 55 minut nieprzerwanej jazdy. Moc silnika wynosi 80W – w sam raz dla młodych „kierowców”. Hulajnoga posiada tylny hamulec nożny, wygodne uchwyty pokryte antypoślizgową pianką oraz mniejsze, 3-calowe koła odporne na ścieranie. Te ostatnie doskonale tłumią wstrząsy i gwarantują bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Pojazd wyposażono ponadto w przydatną składaną stopkę, umożliwiającą postawienie hulajnogi w dowolnym miejscu.

Rebel Fast Wheels Pro

Elektryczną hulajnogą do 2000 zł, na którą warto zwrócić uwagę, jest również Rebel Fast Wheels Pro. Już sama jej nazwa sugeruje, że jest to model do zadań specjalnych, który zagwarantuje nam szybką jazdę pełną wrażeń. Możesz też mieć pewność, że jazda będzie w pełni bezpieczna nawet po zmroku. Jest to zasługa przedniego i tylnego oświetlenia oraz stabilnego, antypoślizgowego podestu. Co więcej, dzięki wyposażeniu hulajnogi w ręczny hamulec tarczowy nie ma potrzeby zdejmowania nogi z podestu w celu zahamowania. Wpływa to również na tempo zużywania się kół. Fast Wheels Pro marki Rebel to kolejny lekki model o składanej konstrukcji, który zabierzesz ze sobą wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szybki transport z miejsca na miejsce. Hulajnoga posiada praktyczną składaną stopkę, umożliwiającą stawianie pojazdu w dowolnym miejscu bez ryzyka jego przewrócenia się. Na kierownicy z miękkimi, antypoślizgowymi rączkami nie zabrakło dzwonka, który ostrzeże innych członków ruchu o nadjeżdżającej z tyłu hulajnodze. Model ten pozwala przejechać nawet 25 km na jednym ładowaniu, a maksymalna prędkość, jaką osiąga podczas jazdy, wynosi 20 km/h. Moc 250W, amortyzacja, tempomat, 8,5-calowe koła o dużej przyczepności – wszystko to czyni tę hulajnogę idealnym wyborem!

Wiesz już, jaka hulajnoga elektryczna do 2000 zł okaże się strzałem w dziesiątkę. Większość wymienionych propozycji jest kompatybilna z dedykowanymi aplikacjami mobilnymi, ułatwiającymi zarządzanie tempomatem czy kontrolowanie możliwego do przejechania dystansu. Wszystkie hulajnogi z naszej listy gwarantują przede wszystkim bezpieczną i komfortową jazdę – bez trudu przedostaniesz się więc z jednej części miasta do drugiej, nie tracąc przy tym czasu na stanie w korkach. Wybierz model, który najbardziej odpowiada Twoim preferencjom,zajrzyj na naszą stronę z kodami rabatowymi żeby zaoszczędzić na swoim wyborze i ciesz się szybką jazdą oraz ogromną oszczędnością cennych minut w ciągu dnia!