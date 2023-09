BERLIN, NIEMCY – 01/09/2023 – KIVI to międzynarodowa firma założona w 2016 roku w Kijowie, specjalizująca się w rozwoju i produkcji Smart TV. Dziś produkty marki są sprzedawane w prawie 20 krajach europejskich w ponad 40 sieciach handlowych. W ciągu 6 lat istnienia firma sprzedała ponad 1 500 000 telewizorów. Rozwój nowych produktów odbywa się w centrach badawczo-rozwojowych firmy zlokalizowanych na Ukrainie, Węgrzech i w Chinach, natomiast produkcja jest realizowana na zasadach umów kontraktowych w dużych fabrykach, w tym w Polsce. W tym roku KIVI po raz drugi wzięło udział w targach IFA w Berlinie. Na swoim stoisku o powierzchni 100 m² firma zaprezentowała telewizory smart zaprojektowane specjalnie do dziecięcych pokoi i kuchni, jak również główną linię telewizorów KIVI na 2024 rok wraz z akcesoriami.

Linia TURN ON KIVI. ROOM BY ROOM jest wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród 2 500 respondentów

Szczegółowe badanie zachowań konsumenckich przeprowadzone przez markę KIVI w 2022 roku dostarczyło deweloperom cennych informacji. Ponad 90% kupujących najpierw określa miejsce w domu, w którym będzie stał nowy telewizor, a dopiero potem decyduje o wymaganiach wobec jego modelu. Doprowadziło to do stworzenia zupełnie nowej linii, TURN ON KIVI. ROOM BY ROOM, która obejmuje modele KIVI KidsTV i KIVI KitchenTV. Spełniają one konkretne wymagania konsumentów w odniesieniu do Smart TV, który ma być zainstalowany w określonym pomieszczeniu i są uzupełnione odpowiednimi akcesoriami.

KIVI KidsTV: Nieskończone możliwości dla kreatywności i zabawy

KIVI wprowadziło 32-calowy Full HD KIVI KidsTV o unikalnym designie i dodatkowych funkcjach idealnych dla pokoju dziecięcego. Przedni panel, podstawy i centralna płyta urządzenia mają design w stylu Block-Style – umożliwiający tworzenie z klocków.

Pomóż uwolnić wyobraźnię i rozwinąć kreatywność Twojego dziecka

Nieskończone możliwości dla wyrażania swojego potencjału! Dzieci mogą rozwijać umiejętności artystyczne i przestrzenne myślenie, konstruując i korzystając z telewizora podczas zabawy.

Projektanci tego modelu zapewnili, że przy intensywnym użytkowaniu Smart TV pozostaje nieuszkodzony i może służyć przez wiele lat. Na przykład jego ekran jest chroniony przez wytrzymałe hartowane szkło, które jest odporne na zarysowania od przedmiotów domowych oraz uderzenia, na przykład piłki do piłki nożnej czy ciężkiej zabawki. Dla stabilnego ustawienia, nogi urządzenia są mocno przymocowane do powierzchni przy użyciu specjalnych naklejek dołączonych do zestawu.

KIVI KidsTV jest wyposażony w technologię Low Blue Light, która chroni delikatne oczy dzieci przed szkodliwym niebieskim światłem emitowanym przez ekran. Ponadto wbudowana lampka nocna w telewizorze zapewnia spokojny sen dziecka, szczególnie jeśli nie lubi spać w całkowitej ciemności.

KIVI KitchenTV: Komfortowe oglądanie z dowolnego miejsca w kuchni

W wielu domach kuchnie są stosunkowo niewielkie, gdzie każdy metr kwadratowy jest na wagę złota – od miejsc do przechowywania, po blaty robocze, na których znajdują się sprzęty kuchenne. W rezultacie konsumenci często wybierają montaż telewizorów na ścianie, aby zaoszczędzić cenną przestrzeń.

Rozwijając KIVI KitchenTV, producenci wzięli to pod uwagę i zintegrowali kompaktowy, sprężynowy uchwyt o pełnej swobodzie ruchów. Ten uchwyt ścienny pozwala użytkownikom obracać ekran w dowolnym kierunku, dostosowywać jego wysokość, kąt nachylenia i odległość od ściany, zapewniając optymalne kąty widzenia. Sam uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zajmować jak najmniej miejsca na ścianie. Dodatkowo pomysłowa konstrukcja pozwala na ukrycie kabli telewizora w jego zaciskach.

KIVI KitchenTV posiada 32-calowy ekran FullHD, idealny rozmiar do mniejszych pomieszczeń. Elegancka rama telewizora jest zaprojektowana w stylowym białym kolorze, co sprawia, że doskonale pasuje do nowoczesnych wnętrz kuchennych.

Ponieważ priorytetem dla marki KIVI jest bezpieczeństwo użytkownika, KIVI KitchenTV jest wyposażony w czujnik dymu wbudowany w jego tylną ściankę. Ta funkcja bezpieczeństwa działa, nawet gdy telewizor jest wyłączony.

Działając na systemie operacyjnym Android TV 11, telewizor KIVI oferuje użytkownikom dostęp do ponad 10 000 aplikacji. Obejmuje to książki kucharskie, liczniki kalorii, aplikacje do planowania posiłków i wiele innych. Funkcja sterowania głosowego pozwala użytkownikom na nawigację po zawartości treści bez zbędnego wysiłku, nawet gdy ich ręce są brudne lub mokre, eliminując potrzebę naciskania przycisków na pilocie.

Zaktualizowana linia produktów: smukły design i nowoczesne technologie

Szeroki wybór produktów KIVI obejmuje również linię Smart TV na rok 2024, dostępną w różnych rozmiarach ekranu i dwóch kolorach – czarnym i białym. Wyróżniającą cechą tych urządzeń jest elegancki design bez ramek, zgodny z najnowszymi trendami i imponujący swoją „niewidocznością”. Żadne ramy nie będą już odciągać uwagi od głównego celu – oglądania filmów! Oferta obejmuje modele o przekątnych od 24'' do 65''.

Mając na uwadze użytkowników, którzy umieszczają telewizory w sypialniach,marka wprowadziła do swojej oferty modele o przekątnych 43'' i 55''. Są one wyposażone w zintegrowaną lampkę nocną AlumiGlow, która emituje miękkie i kojące światło. Tworzy ona przytulną i romantyczną atmosferę, sprzyjającą relaksowi. Lampka nocna może pozostać włączona, nawet gdy telewizor jest wyłączony. Jasność światła można regulować za pomocą pilota telewizyjnego lub przycisku na obudowie telewizora. Aby harmonijnie wpasować się we współczesne wnętrza, modele do sypialni są dostępne w białej obudowie.

Nowa linia Smart TV działa na nowoczesnym systemie operacyjnym Android TV 11. System ten daje użytkownikom dostęp do wszystkich usług Google, dostosowanych specjalnie do platform telewizyjnych, szerokiej gamy aplikacji z Google Play, a także technologii Chromecast i Google Assistant.

Modele telewizorów na 2024 rok są wzmocnione technologiami poprawy jakości obrazu, takimi jak HDR, MEMC, Max Vivid, Ultra Clear i Super Contrast Control. Dla entuzjastów gier na dużych ekranach nowe urządzenia obsługują również tryb gry, optymalizując jakość obrazu i wydajność podczas grania.

Linia Smart TV KIVI, zaprezentowana na IFA 2023, jest wyposażona w zaktualizowany pilot zdalnego sterowania. Wśród nowych funkcji znajduje się osłona, która świeci w ciemności, ułatwiając odnalezienie pilota; ergonomiczne przyciski; możliwość sterowania lampką nocną (dla modeli KIVI KidsTV i do sypialni); oraz zintegrowany czuły mikrofon do sterowania głosowego. Obudowa została również odświeżona – KIVI oferuje pilot w wyrafinowanym ciemnoniebieskim kolorze, który odróżnia go od standardowych czarnych modeli na rynku.

Nowy pilot leży wygodnie w dłoni, a przyciski działają płynnie i cicho. Najpopularniejsze aplikacje są wyróżnione na pilocie osobnymi przyciskami, co pozwala widzowi na dostęp do ulubionych treści za pomocą jednego kliknięcia.

Linia uchwytów ściennych dla wszystkich typów instalacji telewizorów:

Uchwyty KIVI są odpowiednie dla większości nowoczesnych paneli telewizyjnych i są dostarczane z zestawem do szybkiego montażu. Oferta jest podzielona na trzy serie:

Basic – utrzymuje telewizor w odległości 20 mm od ściany. Dostępna jest w dwóch wersjach: stałej i z możliwością pochylenia pod kątem 8°.

– utrzymuje telewizor w odległości 20 mm od ściany. Dostępna jest w dwóch wersjach: stałej i z możliwością pochylenia pod kątem 8°. Motion – seria z mechanizmem przechylania i obracania (kąt przechylenia waha się od +10° do -15° w zależności od modelu, a kąt obrotu wynosi do -90°...+90°). Jest to dla tych, którzy chcą mieć wiele punktów widzenia i łatwy dostęp do wszystkich złączy.

– seria z mechanizmem przechylania i obracania (kąt przechylenia waha się od +10° do -15° w zależności od modelu, a kąt obrotu wynosi do -90°...+90°). Jest to dla tych, którzy chcą mieć wiele punktów widzenia i łatwy dostęp do wszystkich złączy. Slim – bardziej estetyczny produkt, który ma najmniejszą odległość od ściany (17 mm), ciekawą formę i wygodny mechanizm mocowania.

Firma udziela dożywotniej gwarancji na swoje uchwyty ścienne.

Nowe produkty KIVI:

Najnowsza gama produktów KIVI ma trafić na rynek w czwartym kwartale 2023 roku.