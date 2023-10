Robot sprzątający do 1000 zł – czy warto?

Robot sprzątający to jedno z tych urządzeń, które ułatwiają życie i przyspieszają wykonywanie codziennych obowiązków domowych. Podczas gdy on porusza się po mieszkaniu, zbierając kurz, okruchy i inne zabrudzenia, my możemy zajmować się innymi porządkami, gotowaniem obiadu czy błogim relaksem. Wystarczy, że wcześniej odpowiednio go zaprogramujemy, a urządzenie samo odkurzy podłogę, niekiedy uzupełniając odkurzanie także myciem na mokro. Nie musimy więc przemierzać wszystkich pomieszczeń z ciężkim odkurzaczem w ręku – robot sam dotrze do każdego kąta w kuchni czy salonie i pozbędzie się zgromadzonego na podłodze brudu. To ogromna wygoda, zwłaszcza w dużym domu, którego codzienne odkurzanie zajmowałoby wiele czasu. Co więcej, nie należy on do drogich sprzętów, na które mogą pozwolić sobie nieliczni. Obecnie robot sprzątający do 1000 złotych nie jest wcale trudny do odnalezienia. W popularnych sklepach ze sprzętem AGD, takich jak Media Expert czy Neo24, dostępnych jest wiele godnych polecenia modeli nawet za kilkaset złotych. Mimo że jest to wyższa cena niż w przypadku zwyczajnego, tradycyjnego odkurzacza, zdecydowanie są to pieniądze warte wydania. Roboty sprzątające zajmują też niewiele miejsca, ładują się w specjalnej bazie i nie hałasują tak jak niektóre klasyczne odkurzacze. Istnieją też modele, które oprócz odkurzania dodatkowo mopują mniej zabrudzoną podłogę, zapewniając nam jeszcze więcej czasu na przyjemności czy realizację innych obowiązków. Zastosowane w robotach czujniki chronią je przed upadkiem i wykrywają wszelkie przeszkody na ich drodze. Jeśli więc zastanawiasz się, czy warto kupić robota sprzątającego w kwocie do 1000 złotych, mamy odpowiedź – zdecydowanie tak. Nie musisz wydawać fortuny, aby sprzęt działał jak należy i wspomagał Cię w codziennym dbaniu o porządek! Czas więc skupić się na rankingu robotów sprzątających do 1000 złotych…

Tefal Xplorer Serie 50 RG7387WH

Poszukując dobrego i taniego robota sprzątającego, warto zwrócić uwagę na model Xplorer Serie 50 RG7387WH marki Tefal. To urządzenie o mocy ssącej 1500 Pa, które nie tylko zamiecie i odkurzy podłogę w Twoim domu, ale również umyje ją na mokro. W celu dotarcia do nawet trudno dostępnych miejsc wykorzystuje on żyroskop oraz czujniki na podczerwień. Możesz więc zdalnie monitorować ścieżkę sprzątania przy użyciu aplikacji mobilnej Tefal Robots. Dzięki filtrowi EPA robot wychwytuje kurz oraz alergeny i zatrzymuje je w pojemnym zbiorniku, z kolei turboszczotka skutecznie usuwa z ziemi sierść, włosy i inne zabrudzenia. W zestawie z odkurzaczem znajdują się wymienne ściereczki mopujące, które możesz dopasować do stopnia zabrudzeń na podłodze. Tefal Xplorer Serie 50 RG7387WH pracuje przez dwie godziny na jednym ładowaniu, co pozwala wysprzątać cały dom bez konieczności podpinania do ładowarki w trakcie odkurzania.

iRobot Roomba 698

iRobot Roomba to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych modeli robotów sprzątających. Mogłoby się wydawać, że znajdują się wśród nich wyłącznie drogie warianty urządzenia – okazuje się jednak, że firma oferuje użytkownikom naprawdę przystępne cenowo propozycje. Idealnym przykładem jest iRobot Roomba 698 z trzystopniowym systemem sprzątania. Sprzęt radzi sobie zarówno z podłogą czy płytkami, jak i z dywanami, a dzięki technologii Dirt Detect sam odnajduje najbardziej zabrudzone miejsca. W tym celu wykorzystywane są akustyczne i optyczne czujniki. Co więcej, model 698 współpracuje z asystentami głosowymi – Google Assistant i Amazon Alexa. Nie musisz więc nawet dotykać urządzenia, aby wstrzymać lub wznowić jego pracę – wystarczy, że wydasz odpowiednią komendę głosową. Robot zapewnia dokładne odkurzanie także w narożnikach i przy krawędziach. Co więcej, okaże się on idealny w domu, w którym mieszkają zwierzęta – nie tylko wciąga włosy oraz sierść, ale i ściąga je ze szczotek prosto do pojemnika AerovVc. Robot pracuje przez 1,5 godziny bez konieczności ładowania.

XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Kolejnym modelem robota sprzątającego taniego i skutecznego zarazem jest Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite. To urządzenie o dużej mocy ssącej – aż 1800 Pa – które czyści podłogi oraz dywany z niezwykłą wydajnością i dokładnością. Jego sterowanie odbywa się przy użyciu aplikacji mobilnej Mi Home – za jej pomocą możesz sprawdzać stan sprzątania w czasie rzeczywistym i z łatwością zaplanować cykl czyszczenia na konkretną porę dnia – nawet jeśli jesteś akurat poza domem. Robot pracuje przez 2 godziny na jednym ładowaniu, a oprócz odkurzania – czyści podłogę również na mokro. Dzięki niewielkiej wysokości mieści się on pod wieloma meblami, docierając tym samym do wszystkich zakamarków w pomieszczeniu. Urządzenie tworzy mapy w czasie rzeczywistym, a laserowy czujnik odległości sprawdza pomieszczenie 5 razy na sekundę w zakresie 360 stopni. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite to gwarancja idealnie czystych wnętrz i maksymalnej wygody!

SilverCrest SSRA1

Jeśli poszukujesz skutecznego samojezdnego odkurzacza w przystępnej cenie, przyjrzyj się robotowi odkurzającemu Lidl – a konkretniej modelowi SSRA1 firmy SilverCrest. To kolejny robot sterowany przy użyciu aplikacji i kompatybilny z Amazon Alexa, który poradzi sobie zarówno z brudną podłogą, jak i z dywanem pełnym kurzu oraz roztoczy. Urządzenie o mocy ssania 1500 Pa oferuje aż pięć różnych trybów czyszczenia i z łatwością wjeżdża do trudniej dostępnych miejsc. Dzięki możliwości nieprzerwanej pracy przez 90-120 minut jest on w stanie odkurzyć całe mieszkanie, zanim bateria ulegnie rozładowaniu. Jednym z jego największych atutów jest obecność filtra HEPA, który usuwa nawet 99,9% unoszących się w powietrzu cząsteczek – to idealny wybór dla alergików. Odkurzacz samojezdny Lidl zaskoczy Cię ilością funkcji i sprawi, że zyskasz mnóstwo czasu w ciągu tygodnia.

Dreame F9 RVS5-WH0

Kolejną propozycją robota sprzątającego do 1000 złotych jest model Dreame F9 RVS5-WH0. Bezapelacyjnie wygrywa on pod względem mocy ssania – aż 2500 Pa zapewnia niezwykłą skuteczność nawet w przypadku sporych zabrudzeń czy sierści. Inteligentne mapowanie z kalkulacją drogi z częstotliwością aż 50 razy na sekundę pozwala odkurzaczowi wysprzątać wszystkie wnętrza w wyjątkowo szybkim tempie. Co ciekawe, robot jest wyposażony w zbiornik na wodę oraz funkcję ochrony przed zalaniem. Trzy tryby przepływu wody można dostosowywać do poziomu zabrudzenia podłogi – urządzenie radzi sobie nawet z wyjątkowo uporczywymi plamami na ziemi. Jest on w stanie odkurzać podłogi przez nawet 2,5 godziny bez konieczności ładowania – mopowanie jest z kolei możliwe przez 1,5 godzin. Podobnie jak w przypadku jego poprzedników, sterowanie Dreame F9 RVS5-WH0 odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej. Możesz więc cieszyć się idealnie czystym mieszkaniem tuż po powrocie z pracy lub zakupów, ponieważ pracę robota zaplanujesz na odległość, nawet jeśli nie ma Cię w domu.

Lenovo E1-L

Kolejnym robotem sprzątającym do 1000 złotych, obok którego nie da się przejść obojętnie, jest produkt marki Lenovo – model E1-L. To niezawodny sprzęt o niezwykłej precyzji działania, którego pracę możesz zaplanować zdalnie, korzystając z aplikacji. Dzięki inteligentnym czujnikom robot sam uczy się układu mieszkania, które sprząta, i dociera do niemal każdego zakamarka wnętrza. Czas pracy na jednym ładowaniu to aż 2 godziny, więc nie musisz więc martwić się, że robot rozładuje się w trakcie sprzątania. Z powodzeniem oczyści on podłogę w całym domu, zanim bateria ulegnie rozładowaniu. Dużym atutem Lenovo E1-L jest także jego cicha praca. Nawet podczas długiego odkurzania nie zakłóca on spokoju domowników.

Kiano Elegance Robot

Kolejny tani robot sprzątający, na którego warto zwrócić uwagę, to Kiano Elegance Robot. Jak wskazuje już sama jego nazwa, zachwyca on nie tylko możliwościami, ale i estetycznym designem. Urządzenie o mocy 30 W wyposażono w system Lidar, który pozwala na szczegółowe zaplanowanie trasy sprzątania. Oprócz zaawansowanych funkcji robot posiada filtr HEPA, co sprawia, że stanowi on idealny wybór dla osób ze skłonnością do alergii. Sprzęt radzi sobie nie tylko z kurzem, ale i z sierścią zwierząt – to z kolei zasługa jego mocnego silnika. Co więcej, służy on także do mopowania podłogi i jest w stanie pracować przez 2 godziny bez konieczności ładowania. To niezawodne rozwiązanie w przystępnej cenie, które bez trudu zaprogramujesz przy użyciu aplikacji producenta.

Zeegma Zonder Robo Vision

Wśród samojezdnych robotów sprzątających do 1000 zł, na które warto zwrócić uwagę, znalazł się również model Zeegma Zonder Robo Vision. Jest on na tyle ciekawy i wyróżniający się na tle konkurencji, że poza funkcją odkurzania umożliwia również dezynfekcję podłóg oraz płytek. Możesz wybierać spośród aż siedmiu trybów sprzątania i czyścić z kurzu także grubsze dywany oraz wykładziny. Zaprogramujesz go bez trudu za pomocą aplikacji mobilnej Smart Life, a przy użyciu asystentów głosowych wydasz urządzeniu komendy głosowe. Dzięki wyposażeniu w filtr HEPA robot pochłania drobnoustroje, czyniąc domową przestrzeń jeszcze bardziej przyjazną domownikom, a zwłaszcza alergikom. Zaletą sprzętu jest praktyczny system zapobiegający wkręcaniu się włosów oraz obecność nakładki mopującej. Wytrzymały akumulator urządzenia zapewnia ponadto 2 godziny ciągłej pracy bez potrzeby ładowania.

Jak widać, na rynku czeka na Ciebie wiele wartych uwagi robotów sprzątających, za które wcale nie musisz płacić kilku tysięcy złotych. Czas więc wybrać model, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i zadbać o idealnie czystą przestrzeń w domowych wnętrzach!