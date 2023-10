Wideorejestrator do 500 zł – czy będzie wystarczający?

Kamera samochodowa, nazywana również wideorejestratorem, to sprzęt, który w wielu przypadkach może się okazać naprawdę nieoceniony. Nagranie z kamerki może stanowić dowód w sprawie w przypadku kolizji, a liczne funkcje wspomagające kierowcę dodatkowo wpływają na komfort jazdy. Dobre samochodowe wideorejestratory oferują wysoką jakość obrazu i bardzo dużą płynność nagrań. Niektóre modele umożliwiają ponadto nagrywanie wnętrza pojazdu, a to z kolei duże udogodnienie np. dla kierowców busów czy autokarów. Co więcej, jedną z funkcji kamery samochodowej jest całodobowy monitoring oraz czujnik wstrząsów, co zapewnia właścicielowi pojazdu znacznie większy spokój, zwłaszcza podczas parkowania w nieznanym lub bardzo zatłoczonym miejscu. Jeśli z kolei oprócz zwiększenia bezpieczeństwa podczas jazdy chcesz uwiecznić malownicze krajobrazy z długich tras, kamera samochodowa często pozwala i na to – wiele modeli posiada funkcję aparatu. Co ważne, podczas poszukiwań kamerki do auta wcale nie trzeba skupiać się wyłącznie na najdroższych rozwiązaniach. Istnieje wiele modeli za kilkaset złotych, które bardzo dobrze realizują swoje zadanie. Dodatkowo stosując kody rabatowe Amazon, Allegro czy Media Expert, możesz kupić taką kamerę jeszcze taniej! Wideorejestrator do 500 zł jest w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników – wystarczy tylko przyjrzeć się jego specyfikacji.

Tracer Draco 2.2S FHD

Poszukując najlepszego videorejestratora we wspomnianej kwocie, warto zwrócić uwagę na model Tracer Draco 2.2S FHD. To niezwykle atrakcyjna cenowo propozycja, która za mniej niż 200 zł oferuje równie wiele co droższe urządzenia. Kamera nagrywa filmy w jakości Full HD, a ponadto – umożliwia korzystanie z trybu nocnego oraz trybu parkingowego. Jej dużym atutem jest także opcja nagrywania w pętli czy stabilizacja obrazu. Szerokokątny obiektyw 120 stopni pozwala uzyskać obraz nie tylko drogi przed samochodem, ale i innych pasów ruchu czy pobocza. Nie jest to sprzęt obsługujący technologie Wi-Fi czy GPS – jeśli jednak zależy Ci wyłącznie na możliwości rejestrowania tego, co dzieje się wokół pojazdu, powinien w zupełności wystarczyć. Tracer Draco 2.2S FHD posiada też tzw. G-sensor, czyli czujnik zbliżeniowy, który uruchamia się w trakcie kolizji. Oprócz automatycznego włączania kamerka zapisuje dodatkowo nagrany materiał, który może się okazać w przyszłości bardzo pomocny.

Navitel R66 2K

Wśród polecanych wideorejestratorów znajduje się także model R66 2K marki Navitel oferujący nagrania w jakości 2K. Dzięki jego konstrukcji możesz skierować obiektyw na wnętrze pojazdu – kamerę można obracać o 360 stopni. Model obsługuje technologię Wi-Fi, a to pozwala udostępniać nagrania w sieci bezpośrednio z urządzenia. Wystarczy skorzystać w tym celu z aplikacji mobilnej Navitel DVR Center. Podobnie jak poprzednik posiada on funkcję nagrywania w pętli oraz G-sensor. To nie wszystko – wyposażono go dodatkowo w detektor ruchu. Co więcej, posiada on również głośnik z mikrofonem umożliwiający nagrywanie z dźwiękiem. To dyskretny i wyjątkowo funkcjonalny wideorejestrator, który z pewnością Cię nie zawiedzie.

Garmin Dash Cam Mini 2

Kolejną kamerą samochodową do 500 zł, którą musisz znać, jest Garmin Dash Cam Mini 2. To dyskretne, lecz wyjątkowo funkcjonalne urządzenie rozmiarów… samochodowego kluczyka. Model z modułem Wi-Fi oferuje nagrania na żywo oraz tryb parkingowy. Dużym ułatwieniem w jego obsłudze jest możliwość sterowania głosowego w trakcie jazdy – i to w kilku różnych językach. Kamerka rejestruje nagrania w rozdzielczości Full HD z polem widzenia 140 stopni i zapisuje je na karcie microSD. Co więcej, wyróżnia ją duża odporność na wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Wideorejestrator posiada także dodatkowe wejście USB umożliwiające jednoczesne nagrywanie przestrzeni wokół auta i ładowanie telefonu.

Sony IMX335

Jeśli zastanawiasz się, w jaki wideorejestrator 2023 warto zainwestować, możesz przyjrzeć się również modelowi IMX335 popularnej firmy Sony. To prawdziwe rozwiązanie do zadań specjalnych, obsługujące Wi-Fi oraz GPS i nagrywające w jakości 4K. Kamerę wyposażono także w czujnik obrazu oraz chipset Novatek 966670. Nagrywa ona z zapętleniem, chroni auto podczas postoju na parkingu i zapisuje w pamięci nagrania z ewentualnych kolizji czy stłuczek. Podczas jazdy w nocy możesz też z kolei skorzystać z funkcji wygaszacza ekranu, aby kolory wyświetlacza nie odwracały Twojej uwagi. Co ważne, wideorejestrator K2PRO posiada uchwyt mocujący do szyby w postaci nowoczesnej taśmy 3M.

Xblitz S3 Duo

Wśród kamerek samochodowych, które warto poznać, znalazł się także model Xblitz S3 Duo. To kolejny przystępny cenowo sprzęt nagrywający w rozdzielczości 1080 x 720 pikseli – również w zapętleniu. Kamera obejmuje nie tylko drogę przed samochodem, ale i dwa pasy po bokach, a ponadto – oferuje tryb nocny oraz kąt widzenia 140 stopni. Wyposażono ją dodatkowo w praktyczny detektor ruchu, dzięki któremu nie musisz pamiętać o jej każdorazowym uruchamianiu. Co więcej, po wrzuceniu biegu wstecznego, uruchamia się tylna kamera – a to szansa na dodatkowy dowód w ewentualnej sprawie. Kamera nie obsługuje technologii GPS czy Wi-Fi, ale jej niska cena wynagradza wszystko. Sporym autem sprzętu jest także obecność mikrofonu.

Wiesz już, jaki wideorejestrator kupić, aby spełnił Twoje oczekiwania, jednocześnie pozwalając na oszczędność. Wybierz konkretny model, zamontuj go w swoim aucie i zapewnij sobie spokój w głowie podczas codziennej jazdy. Kamera samochodowa to duże udogodnienie, które docenisz już po kilku użyciach!