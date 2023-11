KIVI, renomowany europejski producent Smart TV, z dumą wszedł na polski rynek w ubiegłym roku. Nasze produkty są cenione za starannie wykonany bezramkowy design oraz najwyższe standardy jakości obrazu i dźwięku ze średniej półki cenowej. Serce telewizorów KIVI to system operacyjny Android TV, wzbogacony o zaawansowane technologie obrazu, takie jak HDR, MEMC, Max Vivid, Super Contrast Control i Ultra Clear, zapewniające naszym klientom niesamowite doznania wizualne.

W ramach promocji na Black Friday, KIVI oferuje swoim klientom darmowy dostęp do kanałów, programów, filmów i kreskówek. Od 1 listopada do 31 grudnia każdy zakup telewizora KIVI obejmuje 3-miesięczny darmowy dostęp do platformy streamingowej SWEET.TV. Oferta jest ważna na wszystkie modele telewizorów KIVI – od 24’’ do 65’’, z systemem Android TV.

SWEET.TV — to nowoczesna platforma streamingowa, zapewniająca dostęp do najlepszych kanałów telewizyjnych i premier od Disney, Paramount i Sony w jednej aplikacji. Obejmuje ponad 145 najlepszych kanałów telewizyjnych oraz ponad 1000 tytułów najwyżej ocenianych filmów i animacji dla całej rodziny. Ciesz się treścią w jakości Full HD i 4K!

Subskrypcja SWEET.TV jest łatwa, nie ma zobowiązań ani papierowych umów — wystarczy wprowadzić specjalny kod promocyjny w aplikacji SWEET.TV i zapewnić stabilne połączenie z internetem. Kod promocyjny umożliwia aktywację subskrypcji nie tylko na smart TV, ale także na innych urządzeniach, takich jak smartfony, laptopy, tablety, a nawet Xbox, z możliwością podłączenia do 4 urządzeń w ramach jednej subskrypcji.

Szczegółowe informacje o promocji i instrukcje dotyczące korzystania z kodu promocyjnego można znaleźć pod tym linkiem.

W Polsce telewizory Smart TV KIVI są dostępne w RTV EURO AGD, Media Expert i Maxelectro.

O KIVI KIVI to międzynarodowa firma założona w 2016 roku, z europejskim biurem w Budapeszcie. Firma skupia się na rozwoju i produkcji Smart TV, dystrybuując produkty w całej Europie i Azji. Jej dział badań i rozwoju znajduje się w Europie i Chinach. Do tej pory sprzedano ponad 1,5 miliona urządzeń. KIVI jest certyfikowanym partnerem Google i Netflix.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://kivismart.com/.