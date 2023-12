Czy dla dziecka istotny jest „duży ekran”? Opinie rodziców na ten temat mogą się różnić. Oczywiście, jak w przypadku każdej innej technologii, dzieci powinny korzystać z telewizora pod nadzorem dorosłych. Ale jeśli zdecydujesz, że Twoje dziecko potrzebuje własnego monitora do oglądania kreskówek w najwyższej jakości, nie zapomnij, że ten gadżet można wykorzystać nie tylko do zabawy. A wybierając telewizor smart, należy postępować ostrożnie.

KIVI KidsTV

W tym roku europejska marka KIVI zaprezentowała smart TV do przestrzeni dziecięcej o nazwie Kids TV. Ten model ma 32-calowy ekran Full HD z niebieską ramką, do której można przymocować zestaw konstrukcyjny z klocków dla dzieci i zbudować cokolwiek. W ten sposób technologia staje się nie tylko monitorem do transmisji treści, ale również miejscem na zabawę, rozwijając ich kreatywność i wyobraźnię. Aby chronić ekran przed klockami konstrukcyjnymi, jest on zabezpieczony hartowanym szkłem, które wytrzyma wstrząsy i zarysowania. Za pomocą dołączonych naklejek można bezpiecznie przymocować telewizor do miejsca spoczynku. Z tyłu KIVI KidsTV znajduje się nocne światło, które emituje miękką, kojącą barwę i pomaga dzieciom szybciej zasnąć, zwłaszcza jeśli boją się ciemności. Nocne światło może działać, nawet gdy telewizor jest wyłączony, z regulowanym poziomem jasności. Telewizor działa na systemie operacyjnym Android TV 11, zapewniając obszerne ustawienia kontroli rodzicielskiej i dostęp do ponad 10 000 aplikacji z rynku Google.

Jak nauczyć dzieci w interesujący i zabawny sposób korzystając z aplikacji smart TV? Spróbujmy to razem rozgryźć.

Kids Doodle

Najlepsza aplikacja do rysowania. Prosta i wygodna, pozwala dzieciom rysować bazgroły, a także coś bardziej poważnego, na przykład postacie z ulubionych filmów, lub tworzyć na gotowych obrazach. Istnieją różne rodzaje farb, których może używać dziecko: neonowe, świecące, kredki, ołówek i farby fajerwerkowe. Aplikacja jest dostępna na smartfony, tablety i telewizory.

Kategoria wiekowa: 3+

Piano +

To świetna aplikacja zarówno dla tych, którzy od jakiegoś czasu grają na instrumencie, jak i dla ogólnego rozwoju dziecka. Jest to jedna z najlepszych aplikacji na Androida do nauki gry na pianinie: symuluje prawdziwy instrument z realistycznymi dźwiękami i oferuje ponad 50 000 utworów w swojej bazie danych. Aplikacja została pobrana ponad 50 milionów razy!

Kategoria wiekowa: 6+

Duolingo ABC

Duolingo to popularna aplikacja do nauki języków, która może być również przydatna dla dzieci. Sugerujemy zwrócenie uwagi na Duolingo ABC, które może pomóc dzieciom nauczyć się czytać i pisać po angielsku. Aplikacja zawiera nie tylko lekcje, ale także fascynujące historie w tym języku, lekcje fonetyki i ćwiczenia zapamiętywania. Dzieci mogą dostosować swoje profile za pomocą zabawnych awatarów z kreskówek.

Kategoria wiekowa: 0−5

Toca Kitchen

Radosna i zabawna aplikacja, która zainspiruje dzieci do nauki gotowania w prosty i swobodny sposób. Cała idea gry polega na gotowaniu jedzenia dla ulubionych postaci. Możesz także tworzyć własne przepisy, korzystając z sześciu różnych narzędzi i składników dostępnych w kuchni. W nowej wersji gry dzieci uczą się robić sushi.

Kategoria wiekowa: 4+

Playkids

Ta aplikacja jest uwielbiana przez rodziców na całym świecie. Według statystyk, korzysta z niej 5 milionów rodzin. Playkids to kolekcja ponad 5 000 kreskówek, książek, edukacyjnych gier i interaktywnych aktywności, które promują wszechstronny rozwój dzieci, od zadań matematycznych po lekcje językowe. Są nawet ćwiczenia medytacyjne! Cała zawartość jest zaprojektowana przez ekspertów z dziedziny pedagogiki i edukacji przedszkolnej. Aplikacja jest dostępna w 180 krajach w siedmiu językach.

Kategoria wiekowa: 0−12