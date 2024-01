Ranking ekspresów do kawy – ułatw sobie wybór

Wybór odpowiedniego ekspresu do kawy to nie lada wyzwanie – z roku na rok na rynku pojawiają się coraz ciekawsze rozwiązania, co wcale nie ułatwia podjęcia ostatecznej decyzji. To właśnie dlatego stworzyliśmy ranking ekspresów do kawy, który powinien nieco ułatwić te poszukiwania i nakierować na konkretny model, który można będzie kupić z promokodami na zniżki od Dziennik. Jaki ekspres do kawy wybrać, aby służył przez długi czas i gwarantował idealnie zaparzony napój rodem z najlepszej kawiarni? Oto nasze propozycje…

Reklama

De’Longhi Dinamica Plus ECAM370.70.B

Jednym z najbardziej polecanych ekspresów dostępnych w sprzedaży jest model Dinamica Plus marki De’Longhi – znanej i lubianej wśród kawoszy. Urządzenie wyróżnia bardzo szybkie nagrzewanie i cicha praca. Co ważne, wyposażono je w żarnowy młynek do kawowych ziaren z aż trzynastostopniową regulacją grubości zmielenia. Ekspres oferuje użytkownikowi jedenaście trybów pozwalających na przygotowanie wszystkich ulubionych napojów, a dzięki ciśnieniu o wartości aż 19 barów wpływa na aromat kawy i przyspiesza jej przygotowywanie. Na uwagę zasługuje również opcja CoffeePot, pozwalająca na zaparzenie aż sześciu filiżanek espresso na raz – wystarczy, że zamiast kubka podstawisz odpowiedni dzbanek. Jeśli natomiast zamiast „małej czarnej” preferujesz mleczne kawy, system spieniania LatteCrema umożliwi uzyskanie napoju z idealną mleczną pianką – kremową i gęstą. To nie wszystko! Ekspres jest w stanie zapamiętywać napoje, które przygotowujesz najczęściej, i wyświetla je od razu jako pierwsze na liście – a Ty możesz zaoszczędzić dodatkowy czas. To zasługa inteligentnej funkcji Smart One Touch. Jeśli natomiast chcesz zmienić recepturę konkretnej kawy z programów urządzenia, możesz zrobić to w kilku prostych krokach dzięki opcji Moja kawa. Bardzo istotna jest również funkcja samodzielnego odkamieniania i oczyszczania.

Reklama

Saeco GranAroma SM6580/00

Kolejnym urządzeniem, które warto wziąć pod uwagę podczas poszukiwań ekspresu, jest Saeco GranAroma SM6580/00. Model został wyposażony w ceramiczny młynek z dwunastostopniową regulacją zmielenia ziaren oraz automatyczny system do czyszczenia przewodów mlecznych – HygieSteam. Technologia CoffeeMaestro umożliwia wygodny wybór spośród trzech różnych profili smakowych przygotowywanej kawy – Delicato, Intenso lub Forte. Do dyspozycji użytkownika jest ponadto aż czternaście różnych rodzajów kaw – zarówno z mlekiem, jak i bez. Możesz postawić również na samo mleko – gorące lub spienione – bądź gorącą wodę. Co ciekawe, ekspres pozwala na zapisanie ulubionych ustawień kawy na jednym z czterech profili użytkownika – jest to więc idealny wybór dla całej rodziny kawoszy. Funkcja ExtraShot eliminuje gorycz kawy bez ingerowania w jej moc, z kolei technologia LattePerfetto umożliwia uzyskanie doskonałej pianki z mleka. Panel obsługiwany przy użyciu dotyku sprawia, że wybór konkretnych funkcji jest wyjątkowo wygodny, a specjalny filtr AquaClean przeciwdziała tworzeniu się osadów w środku ekspresu. To z kolei przekłada się dodatkowo na sam smak kawowego napoju.

De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.S

Nasz „Ekspres do kawy – ranking” obejmuje kolejny model firmy De’Longhi – a konkretnie Eletta Explore o ciśnieniu aż 19 barów. To prawdziwy hit wśród miłośników kawy – jest on w stanie przygotować ponad czterdzieści kawowych napojów. Urządzenie posiada płytę do podgrzewania filiżanek, a oprócz kawy na miejscu pozwala na wykonanie napoju na wynos w wyższym kubku termicznym. System spieniania mleka działa zarówno na ciepło, jak i na zimno, a dzięki funkcji Moja kawa istnieje możliwość stworzenia czterech osobnych profili użytkownika. Ekspres jest wyposażony w młynek żarnowy ze stali z regulacją stopnia zmielenia na aż trzynastu poziomach. Wygodną obsługę i wybór konkretnej kawy umożliwia dotykowy panel, wyświetlający zdjęcia wszystkich dostępnych napojów w kolorowej wersji.

Siemens TE651319RW EQ.6 plus s.100

Wśród najlepszych ekspresów do kawy nie zabrakło również propozycji marki Siemens – TE651319RW EQ.6 plus s.100. Urządzenie umożliwia przygotowanie sześciu różnych rodzajów kaw, a ponadto – spienia mleko i podgrzewa wodę. Ceramiczny młynek ceramDrive doskonale radzi sobie z ziarnami, z kolei funkcja aromaDoubleShot dba o to, aby w napoju nie przeważała goryczka. Ekspres jest wyposażony w dotykowy panel sterujący z funkcją OneTouch i dostosowuje temperaturę parzenia do konkretnego rodzaju kawy. Dzięki technologii singlePortion Cleaning układ parzenia czyści się po każdym użyciu, a za sprawą funkcji autoMilk Clean – każdorazowemu płukaniu podlega też system do spieniania mleka. Ponadto sprzęt oferuje funkcję automatycznego odkamieniania i wyłącza się jakiś czas po wykonaniu ostatniego napoju.

KRUPS Intuition Experience+ EA877D

Innym wartym uwagi ekspresem do kawy jest Krups Intuition Experience+ EA877D, charakteryzujący się wyjątkowo cichą pracą i wygodną obsługą. To najcichszy model z całego asortymentu producenta. Jednym z jego największych wyróżników jest ledowy pasek umieszczony przy tatce ociekowej. Jego odpowiedni kolor oznacza aktualny stan ekspresu bądź wybrany w danym momencie profil użytkownika. Sprzęt pracuje pod ciśnieniem 15 barów i przygotowuje kilkanaście rodzajów napojów kawowych – nie tylko na gorąco, ale i w wersji „mrożonej”. Wybrane ustawienia kawy można zapisywać, tak aby w dowolnej chwili móc wrócić do ulubionego napoju i przygotować go w zaledwie kilka sekund. Stalowy młynek pozwala na wybór stopnia zmielenia kawy, a funkcja Dzbanka kawy umożliwia zaparzenie kilku kaw jednocześnie. Ekspres oferuje automatyczne czyszczenie układu mlecznego oraz automatyczne płukanie, inteligentny program odkamieniania i czyszczenia, a także możliwość ustawienia twardości wody. W momencie, w którym urządzenie wymaga oczyszczenia z kamienia, samo sygnalizuje taką potrzebę użytkownikowi. Ciekawą funkcję stanowi ponadto podświetlanie filiżanek, które czyni rytuał parzenia kawy jeszcze przyjemniejszym.

Philips 5400 LatteGo

„Ekspresy do kawy – ranking” uwzględnia również potrzeby miłośników prawdziwie mlecznych kaw – nie mogło zabraknąć w nim urządzenia marki Philips – LatteGo z serii 5400. Już po zaledwie jednym kliknięciu urządzenie przygotowuje espresso, klasyczną czarną kawę, latte macchiato lub kremowe cappuccino. Ekspres oferuje łącznie dwanaście rodzajów napojów, a dotykowy panel sterujący pozwala na wygodny wybór ulubionego wariantu kawy. Dużą zaletą jest też możliwość tworzenia kilku profili użytkownika – jeśli więc wszyscy domownicy to miłośnicy kawy, każdy z nich może przypisać do swojego profilu indywidualny „przepis” na kawę. Producent przewidział także profil ”Gość”, stworzony z myślą o gustach smakowych różnych odwiedzających. Regulacji podlegają również moc aromatu oraz ustawienia młynka – możesz więc sam decydować o grubości zmielenia ziaren. Philips 5400 LatteGo posiada ponadto specjalny filtr AquaClean, dzięki któremu we wnętrzu ekspresu nie tworzy się niechciany wapienny osad.

Najlepszy ekspres do kawy – co brać pod uwagę podczas wyboru?

Poszukując dobrego ekspresu do kawy, który posłuży nam przez lata, warto wziąć pod uwagę kilka konkretnych cech danego sprzętu. Mowa przede wszystkim o mocy oraz ciśnieniu – najlepiej, jeśli jest to minimum 15 barów. Znaczenie ma również rozmiar pojemników na wodę czy mleko. Jeśli każdego dnia planujesz przygotowywać dwa lub trzy kubki napoju, możesz śmiało postawić na ekspres ze zbiornikiem o pojemności 1 litra. Jeżeli jednak ekspres ma służyć do parzenia kilkunastu filiżanek kawy dziennie, lepszym wyborem okaże się model z większym pojemnikiem. Istotna jest również jakość wykonania urządzenia oraz same materiały, z których je wykonano. Przykładowo, zbiornik na wodę jest regularnie wyjmowany w celu napełnienia – to ważne, aby był wykonany z takiego plastiku, który nie ulegnie szybko uszkodzeniu. Dla wielu osób nie bez znaczenia jest również cicha praca oraz sam styl wykończenia ekspresu. Odpowiedni design może sprawić, że urządzenie dodatkowo udekoruje wnętrze kuchni. Co więcej, dobrze jeśli ekspres pracuje stosunkowo cicho, a dodatkowo jest łatwy do złożenia i utrzymania w czystości. Ważne również, aby proces parzenia kawy zajmował zaledwie kilka chwil, a ustawienia sprzętu nie były zbyt skomplikowane. Dla największych miłośników kawy znaczenie ma w końcu właśnie to, aby urządzenie było w stanie przygotować ich ulubiony napój w krótkim czasie. Nie możemy zapomnieć również o funkcjonalności – jeśli oprócz espresso pijasz delikatne mleczne latte czy cappuccino z pianką, ekspres oferujący różne rodzaje kaw okaże się zdecydowanie lepszym wyborem niż ten przygotowujący wyłącznie „małą czarną”.

Nie musisz już wpisywać w wyszukiwarce hasła „jaki ekspres do kawy polecacie” – nasz ranking ekspresów powinien rozwiać Twoje wątpliwości co do wyboru konkretnego urządzenia. Nasze top 5 ekspresów do kawy – a właściwie 6 – spełniają oczekiwania nawet wyjątkowo wymagających użytkowników. Pozostało więc porównać między sobą parametry poszczególnych modeli i wybrać ekspres, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Bez względu na to, czy postawisz na propozycję De’Longhi, Siemens, Philipsa czy innego producenta, będziesz cieszyć się idealnym smakiem kawy niczym spod ręki światowego baristy – a rano to właśnie ten smak jest tym, na co czekamy najbardziej. Znajdź swój wymarzony ekspres i sprawdź, co oznacza dobra kawa – i to bez wychodzenia z domu!