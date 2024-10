Trwa ładowanie wpisu

Jak prawidłowo ustawić monitor?

Aby monitor był ustawiony zgodnie z przepisami BHP i zaleceniami fizjoterapeutów, należy spełnić kilka warunków:

• Górna krawędź ekranu powinna znajdować się na wysokości oczu.

• Odległość oczu od ekranu powinna wynosić od 50 do 70 cm.

• Nachylenie ekranu powinno wynosić od 10 do 20 stopni, co zapobiega powstawaniu odblasków i zmniejsza zmęczenie oczu.

Tego typu optymalizacja miejsca pracy sprzyja również naprzemiennej pracy siedząco-stojącej, co jest kolejnym aspektem ergonomii.

Uchwyt do monitorów Ergotron NX

Reklama

Ergotron NX Monitor Arm to podstawowe rozwiązanie tej amerykańskiej firmy, która ma ponad 200 patentów na tego typu produkty. Model kosztuje około 250 zł i jest przeznaczony do monitorów o przekątnej do 34 cali oraz wadze maksymalnej 8 kg. Zakres regulacji wysokości wynosi od 19 do 44 cm, a uchwyt występuje w dwóch kolorach – czarnym i białym. Co ciekawe, uchwyt objęty jest 5-letnią gwarancją, co świadczy o jego trwałości.

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość obracania monitora wokół własnej osi, co zwiększa jego funkcjonalność. Model można również przymocować do ściany za pomocą dołączonych śrub.

Uchwyt Ergotron HX Desk Monitor Arm

Ergotron HX Desk Monitor Arm to bardziej zaawansowany model, który pozwala na montaż nawet dwóch monitorów. Uchwyty mogą pomieścić monitory o przekątnej do 32 cali, a maksymalna waga ekranu wynosi od 2,3 do 8 kg. Zakres regulacji wysokości to 29,2 cm.

Cechą charakterystyczną tych uchwytów jest zaawansowany system zarządzania kablami. Dzięki specjalnym rzepom i prowadnicom można estetycznie ukryć kable, co zapobiega ich plątaniu się na biurku. Uchwyt dostępny jest w kolorze czarnym i białym.

Ergotron LX Dual – zaawansowane rozwiązania dla wielu monitorów

Reklama

Ergotron RLX Dual to najbardziej zaawansowany model, który umożliwia montaż aż czterech monitorów, które można ustawiać zarówno w pionie, jak i w poziomie. Uchwyt jest w stanie utrzymać monitory o przekątnej do 40 cali, a regulacja wysokości wynosi aż 33 cm. W przypadku montażu dwóch monitorów łączna waga może wynosić od 6,4 do 20 kg, natomiast przy montażu czterech ekranów – od 12,7 do 20 kg.

LX Dual dostępny jest w kolorach polerowanego aluminium, białym i czarnym, co pozwala na dopasowanie go do różnych stylów biurowych.

Inne rozwiązania od Ergotron

Poza uchwytami do monitorów, Ergotron oferuje także inne akcesoria poprawiające ergonomię pracy. Są to między innymi nakładki na biurko, które umożliwiają regulację wysokości monitora lub całego stanowiska komputerowego, co dodatkowo wspiera naprzemienną pracę stojąco-siedzącą.

Ergonomia stanowiska pracy jest niezwykle ważna dla naszego zdrowia i komfortu. Używanie odpowiednich uchwytów do monitorów, takich jak te oferowane przez Ergotron, może znacznie poprawić naszą efektywność i samopoczucie. Dzięki szerokiej gamie produktów, od podstawowych uchwytów po zaawansowane rozwiązania dla wielu monitorów, każdy użytkownik może znaleźć coś dla siebie.