Elon Musk zapowiada grę, którą stworzy jego sztuczna inteligencja

Elon Musk ma na swoim koncie kilka naprawdę ciekawych projektów, które okazało się prawdziwymi sukcesami. Jednocześnie wiele z jego światłych idei w konfrontacji z rzeczywistością nie spełniało pokładanych nadziei. Ostatecznie jednak miliarder nadal zamierza eksplorować nowe rejony biznesu, wykorzystując do tego nie tylko swoje dość pokaźne zasoby finansowe, ale także technologię oraz jedną ze swoich pasji.

Musk przekazał za pośrednictwem platformy X (która także należy do niego), że jego firma xAI do końca 2026 roku wyda swoją pierwszą grę. Brzmi to całkiem nietypowo, jednakże nie to jest tutaj elementem najbardziej zaskakującym. Wedle słów miliardera, ma być to produkcja stworzona przez sztuczną inteligencję. Wszystko to ma sprawić, że "gry znowu staną się wielkie".

Jeśli ta szumna zapowiedź rzeczywiście doczeka się konkretnej realizacji, to wówczas będziemy świadkami bezprecedensowego wydarzenia. Do tej pory wykorzystanie gier w AI jest dość powszechne, jednak bardziej w formie pomocy dla ludzkich deweloperów. Tutaj mowa o sytuacji odwrotnej, gdzie to ludzie będą elementem pomocy dla narzędzi AI.

W sieci już pojawiły się informacje, że xAI szuka specjalistów, którzy będą uczyć sztuczną inteligencję tworzenia gier. Tacy "nauczyciele" mieliby wskazywać AI, jak poprawnie projektować poszczególne elementy gier; od mechanik po warstwę wizualną i narracyjną. Stawka? Nawet 100 dolarów za godzinę pracy, więc jest to całkiem atrakcyjna propozycja.

Czy gra stworzona przez AI Elona Muska ma szansę na powstanie?

Jakkolwiek wizja gry, która została stworzona przez AI, może być na swój sposób rewolucyjna, tak trzeba podejść do niej z pewną rezerwą. Nie chodzi tutaj nawet o to, iż taka zapowiedź padła z ust Muska, a raczej ze względu na dość szczątkowe informacje na jej temat.

Na razie nie jest jasne, jakiego gatunku będzie to produkcja, jakie mechaniki nam zaoferuje oraz w jakim stopniu będzie ona złożona. Zakładając jednak, iż nie będzie to prosty tytuł 2D, a coś bardziej rozbudowanego, gdzie dodatkowo wszystko będzie tworzone w trzech wymiarach, tak zapowiedź miliardera wydaje się nieco nierealna.

Dzisiejsze gry, nawet te ze średniego segmentu cenowego, wymagają ogromu pracy całych zastępów ludzi; od programistów po artystów, testerów i wszelkiego rodzaju projektantów. Do tego dochodzi także kwestia czasu, która potrzebna jest na stworzenie dzieła, które nie tylko będzie ładnie wyglądać, ale przede wszystkim będzie grywalne i wciągające.

Do tej pory było już kilka takich eksperymentów, które powstały wyłącznie za pośrednictwem AI, jednak traktować je należy bardziej jako eksperyment, niż realną konkurencję dla ludzkich deweloperów. Oczywiście udział tej technologii w tworzeniu nowych gier z roku na rok się zwiększa, jednak nadal czynnik ludzki jest w procesie tworzenia gier wręcz niezbędny.

Zapowiedź Elona Muska wzbudza wielką krytykę

Tak szumna zapowiedź ze strony Muska nie przeszła bez echa, co zresztą widać, ale także nie bez większej krytyki i tonowania przesadnego optymizmu miliardera. Jedną z osób, która dość krytycznie podchodzi do wizji Muska jest niejaki Michael Douse z Larian Studios (Baldur's Gate 3). Stwierdził on, że AI może być przydatnym narzędziem do tworzenia gier, jednak zawsze nim pozostanie. Dlaczego?

Douse wskazuje, że problemem dzisiejszej branży (który Musk próbuje zapowiedzią swojej gry rozwiązać) jest brak przywództwa w studiach i brak ogólnej wizji tego, jak dana gra ma wyglądać. Tego zaś sztuczna inteligencja nie będzie w stanie naprawić, bo nie ma ku temu żadnych możliwości.