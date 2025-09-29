Pojawiające się informacje sugerują, że Electronic Arts, czyli producent gier takich jak FIFA, EA Sports FC czy Battlefield ma zostać wykupiony przez saudyjski fundusz Public Investment Fund (PIF), Silver Lake oraz Affinity Partners. Wszystkie strony mają aktualnie negocjować warunki takiej transakcji i wiele mówi się o tym, że całość transakcji miałaby wynieść około 50 miliardów dolarów.

Dla wielu zaskakujący może być zakup tej spółki, wspomniane podmioty zdecydowały się na tzw. wykup lewarowany (LBO). Oznacza to, że transakcja będzie w większości (powyżej 75%) finansowana z kredytu lub pożyczki, a realny wkład inwestora stanowi mniej niż 1/4 całej kwoty. Potem dług spłacany jest z przepływów kapitału, który generuje tak nabyta spółka.

Na ten moment nieznane są dokładne szczegóły całego procesu. Jeśli jednak zakup dojdzie do skutku, to wówczas będzie można powiedzieć, iż jest to największy tego rodzaju zakup lewarowany w historii rynku.

Reakcja giełdy na potencjalny wykup Electronic Arts

Pogłoski o potencjalnym wykupie tak dużego gracza nie zostały pominięte przez inne międzynarodowe fundusze oraz prywatnych inwestorów. W zaledwie kilka godzin akcje EA poszybowały w górę o ponad 11%, zbliżając się do kwoty 200 dolarów za akcję.

Dokładne szczegóły dotyczące sprzedaży EA mają zostać ujawnione już w tym tygodniu, a według niektórych źródeł nastąpi to jeszcze dziś. Wszystko zależne będzie od tego, czy nie pojawią się pewne dodatkowe przeszkody.

Arabia Saudyjska inwestuje w gry wideo

Dla niektórych nieco zdumiewające może być, iż saudyjski fundusz inwestycyjny, który jest w rękach rodziny królewskiej, inwestuje w gry wideo. Nie jest to jednak nic wyjątkowego, PIF od dawna aktywnie działa w segmencie growym. Powstała nawet grupa giełdowa Savvy Games, która zajmuje się właśnie inwestowaniem w tę branżę.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat grupa ta zdecydowała się na wykup udziałów w przedsiębiorstwach takich jak Take-Two (wydawca serii Grand Theft Auto), Nintendo (konsole i gry), Embracer (holding zrzeszający wiele korporacji growych), Nexon (The First Descendant), Capcom (Resident Evill, Street Fighter) czy Ubisoft (Assassin's Creed, Far Cry).

Na czele funduszu stoi książę Mohammed bin Salman, a celem całego przedsięwzięcia jest przede wszystkim dywersyfikacja dochodów Arabii Saudyjskiej. Poza grami PIF inwestuje w nowe technologie, motoryzację oraz branże usługowe.