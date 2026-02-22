Heyah 01 - krótka historia

Marka Heyah 01 była jednym z głośniejszych wejść na rynek prepaid w Polsce - od od 13 marca 2004 roku zdobywała klientów niskimi cenami i nietypową komunikacją marketingową. Grupą docelową była głównie młodzież.

Do 2009 roku Heyah oferowała jedynie karty SIM, doładowania i usługi, później uzupełniła ofertę o sprzedaż telefonów komórkowych. Logo Heyah jest stylizowany kształt pięciopalczastej dłoni (pierwotnie czerwony, obecnie wielokolorowy) uzupełniony nazwą sieci, dawniej stylizowaną na uliczne graffiti.

Dziś jej funkcjonowanie konsoliduje się pod skrzydłami większego operatora.

Marka Heyah 01 znika z rynku - co dalej?

Marka Heyah w formie Heyah 01 kończy działalność - według komunikatu operatora przestaje istnieć 23 lutego 2026 r. i jej klienci zostaną automatycznie przeniesieni do oferty Red Bull Mobile.

Co to oznacza dla użytkowników?

Proces wycofania marki przeprowadza operator działający pod marką T-Mobile - migracja klientów ma odbyć się automatycznie, bez konieczności zmiany numeru telefonu, choć w dniu przeniesienia mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu usług. Każdy klient otrzyma nowe warunki umowy i informację drogą e-mailową.

Modernizacja i uproszczenie: T-Mobile chce zapewnić klientom dostęp do nowocześniejszych rozwiązań i uprościć ofertę, konsolidując usługi.

T-Mobile chce zapewnić klientom dostęp do nowocześniejszych rozwiązań i uprościć ofertę, konsolidując usługi. Usługa Heyah 01 na kartę ma być jeszcze aktywna przynajmniej przez jakiś czas. T-Mobile zakończyło jednak chętnie wybierany model subskrypcyjny.

Operator zachęca do zmiany oferty na Red Bull MOBILE, w której użytkownicy mogą decydować się na subskrypcję. Numer można przenieść w serwisie online bez konieczności wizyty w salonie T-Mobile.

Najważniejsze informacje dla użytkowników Heyah 01

Data zakończenia działalności: 23 lutego 2026 .

. Migracja do marki Red Bull Mobile będzie automatyczna - numer powinien pozostać ten sam.

Operator oferuje opcję bezpłatnej wymiany tradycyjnej karty SIM na eSIM dla chętnych.

Co zrobić by nie być zaskoczonym?

Sprawdź skrzynkę e-mail i SMS - operator zapowiedział wysyłkę informacji z wyprzedzeniem. Zrób backup kontaktów (chmura / plik VCF) - na wszelki wypadek. Jeśli korzystasz z fizycznej SIM i chcesz eSIM - przygotuj dowód tożsamości i sprawdź, czy Twój telefon obsługuje eSIM. Zapisz ważne ustawienia aplikacji (loginy, autoryzacje) - możliwe krótkie przerwy w dostępie w dniu migracji. Porównaj warunki oferty w nowej marce - sprawdź ceny, pakiety danych i promocje po przeniesieniu.

Czy po przeniesieniu do Red Bull Mobile użytkownicy będą mieć taką samą ofertę jak w Heyah 01?

Jeśli posiadałeś w Heyah 01:

Oferty głosowe z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami

za 19,99 zł z Pakietem 20 GB co 30 dni to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 40 GB

za 39 zł co 60 dni z Pakietem 20 GB to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 40 GB co 30 dni

za 29,99 zł z Pakietem 40 GB co 30 dni to obniżamy ją do 29 zł z Pakietem 80 GB

Ofertę Internetową

za 19,99 zł z Pakietem 50 GB co 30 dni to obniżamy ją do 19 zł z Pakietem 100 GB.

Informacje o Red Bull Mobile

Red Bull MOBILE to marka należąca do Red Bull GmbH, najbardziej cenionego producenta napojów energetycznych oraz organizatora największych i najsłynniejszych imprez sportowych i kulturalnych na świecie.

Red Bull MOBILE to operator komórkowy działający w sieci T-Mobile. Misją sieci jest dostarczanie technologii 5G czy eSIM. Usługi mobilne są skierowane dla ludzi aktywnych, żyjących szybko i ciekawie, na bieżąco korzystających z Internetu w swoim telefonie oraz chcących bez przerwy pozostawać w kontakcie ze swoimi znajomymi - to także wstęp do świata Red Bulla: dynamiki, marzeń, sportu, muzyki i kultury.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy muszę aktywnie przełączać numer? Nie - migracja ma być automatyczna, ale warto monitorować komunikaty od operatora. Czy stracę dotychczasowe bonusy lub promocje? Możliwe - po przeniesieniu otrzymasz nowe warunki umowy. Przeczytaj je uważnie i zapytaj dział obsługi klienta, jeśli coś jest niejasne. Czy warto od razu przejść na eSIM? Jeśli Twój telefon obsługuje eSIM, to wygodna i nowoczesna opcja (brak fizycznej karty, szybsza aktywacja). Operator oferuje bezpłatną wymianę - rozważ to przed datą migracji. Czy po migracji z Heyah 01 do Red Bull MOBILE dalej mogę korzystać z aplikacji Moja Heyah? Nie, swoją subskrypcją po migracji możesz zarządzać tylko w aplikacji Red Bull MOBILE. Czy korzystanie z aplikacji Red Bull MOBILE wymaga założenia nowego konta z nowym adresem email? Nie, do aplikacji Red Bull MOBILE zalogujesz się tym samym adresem email i hasłem co w aplikacji Moja Heyah. Czy muszę utworzyć nowe hasło w aplikacji Red Bull MOBILE? Nie, logujesz się tak samo jak do aplikacji Moja Heyah - tym samym adresem email i hasłem. Czy w Red Bull MOBILE jest ten sam numer do Biura Obsugi Użytkownika co w Heyah 01? Nie, Twoje Biuro Obsługi Użytkownika dostępne jest pod bezpłatnym dla Ciebie numerem 604 555 555. Czy pakiet internetu będę miał taki sam jak w Heyah 01? Nie, Twój dotychczasowy pakiet Internetu będzie podwojony w każdym cyklu subskrypcji, np, jeśli miałeś 20 GB to będziesz miał 40 GB

