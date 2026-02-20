Fani klimatów rodem z Czarnobyla mają powód do zadowolenia. STALCRAFT: X otrzymał właśnie specjalną promocję, dzięki której gracze mogą odebrać Starter Edition bez żadnych opłat.

Gra za darmo i do kiedy można ją odebrać?

Epic Games udostępniło w tym tygodniu pakiet STALCRAFT: X - Starter Edition bez opłaty - promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pakiet możesz przypisać do swojego konta Epic do 26 lutego 2026; po przypisaniu trafia do biblioteki na stałe (a odblokowanie przedmiotów w grze jest możliwe do wskazanej daty wymiany).

Co to za PROMOCJA i ile oszczędzasz?

Starter Edition w sklepie Epic ma normalnie cenę około 104 zł (w źródłach międzynarodowych widoczna też cena ≈ $24.99). Przy 100% zniżce oszczędzasz więc równowartość tej kwoty - pakiet jest teraz bezpłatny.

Co zawiera Starter Edition?

Pakiet to przede wszystkim zestaw startowych przedmiotów, które ułatwią wejście do gry - m.in.:

7 dni premium,

karabin FN SCAR-L i pistolet M9,

kombinezon Aurora-B, sports bag,

dwa artefakty (np. Ice Hedgehog i Battery) oraz skórki i drobne zapasy. Te przedmioty są powiązane z kontem/postaciami i nie można ich handlować. Informacje o zawartości i terminach aktywacji pochodzą z karty produktu w sklepie Epic.

Czym jest STALCRAFT: X? Krótki opis gry

STALCRAFT: X to darmowa (free-to-play) MMOFPS osadzona w post apokaliptycznej „Strefie” - produkcja łączy otwarty świat, elementy RPG, PvP i PvE oraz zbieranie artefaktów i rozbudowę ekwipunku. Gracze rywalizują i współpracują podczas rajdów, zdobywając sprzęt i doświadczenie, a świat gry jest regularnie rozwijany przez dewelopera. Jeśli lubisz gry w klimacie „Stalker”, warto spróbować.

Jak odebrać promocję - szybki przewodnik

Wejdź na stronę Epic Games Store i zaloguj się na swoje konto (lub załóż darmowe konto). Odszukaj stronę produktu STALCRAFT: X - Starter Edition. Kliknij „Dodaj do koszyka” i dokończ proces (produkt trafi do Twojej biblioteki). Pamiętaj, żeby przypisać go przed datą zakończenia promocji - po przypisaniu pozostaje w bibliotece na stałe.

Na co zwrócić uwagę

To dodatek / pakiet startowy - sama podstawowa gra STALCRAFT: X jest free-to-play, ale Starter Edition daje szybki „boost” na początku.

jest free-to-play, ale Starter Edition daje szybki „boost” na początku. Nagrody w pakiecie trzeba zrealizować w grze w terminach podanych przez wydawcę (sprawdź informacje na stronie produktu).

Promocje Epic mogą być różne regionalnie - sprawdź, czy oferta jest dostępna w Twoim kraju i na Twoim koncie.

Po co to odebrać?

Jeśli planujesz wejść do gry - darmowy pakiet to szybki sposób, żeby:

mieć lepszy start w rajdach i PvP,

przetestować mechaniki gry z dodatkowymi przedmiotami,

zaoszczędzić (wartość pakietu to ~104 zł).

Do kiedy trwa promocja?

Epic rozdaje obecnie STALCRAFT: X - Starter Edition za darmo - promocja obowiązuje do 26 lutego 2026. Jeśli chcesz skorzystać z prezentu i zyskać zestaw startowy bez wydawania pieniędzy - dodaj go do swojej biblioteki teraz.