Co się wydarzyło?

W rządowych dokumentach pojawił się projekt nowelizacji prawa, który implementuje wymogi rozporządzenia eIDAS 2.0 i wprowadza koncepcję Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej - rozwiązania, które może działać niezależnie od dotychczasowej rządowej aplikacji dokumentowej - mObywatel

Jak można przeczytać na rządowych stronach Ministerstwa Cyfryzacji: mObywatel dalej będzie rozwijany, w planach są kolejne wdrożenia, nowe usługi i dokumenty, które będą sukcesywnie rozszerzać możliwości aplikacji, a pod koniec tego roku jej ekosystem zostanie rozbudowany o Europejski portfel tożsamości cyfrowej

Co mówią eksperci i administracja o aplikacji mObywatel?

Analizy branżowe zwracają uwagę, że z technicznego punktu widzenia europejski portfel i lokalna aplikacja nie zawsze będą mogły współpracować bez zmian - stąd obawy o wygaszanie lub zastąpienie niektórych funkcji.

Ekspert (Paweł Makowiec, portal: cyberdefence24), który analizował uzasadnienie projektu, wskazał, że z dokumentu można wyciągnąć wniosek o możliwym „pożegnaniu” z dotychczasowej formy aplikacji - chociaż to nie jest jeszcze decyzja ostateczna.

Z kolei przedstawiciele resortu zapewniają, że nie ma mowy o gwałtownym wyłączeniu usług i że mObywatel będzie rozwijany jako „brama” do usług publicznych. To ma być proces stopniowy i kontrolowany.

Jakie plany ma ustawodawca względem aplikacji mObywatel?

- Konsekwentnie rozwijamy mObywatela jako bramę do usług publicznych. Równolegle pracujemy nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, zgodnym z rozporządzeniem eIDAS 2.0. To rozwiązanie uzupełni ekosystem mObywatela i wzmocni jego funkcjonowanie w ramach wspólnego rynku cyfrowego UE oraz usprawni transgraniczne korzystanie z e-usług. Naszym celem jest zapewnienie obywatelom bezpiecznych, nowoczesnych i wygodnych narzędzi do załatwiania spraw publicznych - mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Harmonogram prac

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że prace znajdują się na wczesnym etapie. Już w najbliższych dniach główne założenia projektu mają zostać przedstawione rządowemu Komitetowi ds. Cyfryzacji – organowi odpowiedzialnemu za opiniowanie i zatwierdzanie strategicznych projektów informatycznych państwa. Przed administracją około 10 miesięcy intensywnych działań: warsztatów eksperckich, testów technologicznych, badań oraz konsultacji. Planowany termin udostępnienia nowych rozwiązań to koniec 2026 roku.

Powstająca aplikacja zostanie zaprojektowana od podstaw zgodnie z wymogami unijnymi i ściśle dopasowana do technicznych standardów Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej. Przy jej tworzeniu wykorzystane zostaną doświadczenia zdobyte podczas rozwoju mObywatel. Jednocześnie, ze względu na fakt, że z mObywatela korzysta już ponad 11 milionów użytkowników, oba rozwiązania mają funkcjonować równolegle.

Ile osób korzysta z aplikacji mObywatel?

Aplikacja rządowa notuje duże zasięgi - raporty ministerstwa z początku 2026 roku mówią o ponad 11 milionach użytkowników i licznych nowych funkcjach dodanych w 2025 r. - to pokazuje, że zmiany dotkną rzeczywistej skali użytkowników.

Jaki jest profil użytkowników aplikacji mObywatel?

mObywatel to dziś znacznie więcej niż tylko mDowód. Drugim najczęściej używanym dokumentem w aplikacji jest cyfrowe prawo jazdy - korzysta z niego już 6,2 mln osób. Dużą popularnością cieszy się także legitymacja emeryta-rencisty (815 tys. użytkowników) oraz Karta Dużej Rodziny, którą w telefonie ma blisko pół miliona Polek i Polaków.

Rok 2025 przyniósł prawdziwe przyspieszenie rozwoju aplikacji - do systemu dodano aż 16 nowych dokumentów. Wśród nich znalazła się m.in. legitymacja osoby z niepełnosprawnością. Choć funkcjonuje dopiero od pięciu miesięcy, korzysta z niej już ponad 100 tys. użytkowników.

Do cyfrowego portfela dołączyły również kolejne grupy zawodowe - swoje dokumenty mają teraz nauczyciele, doradcy podatkowi, komornicy oraz przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Rozszerzono także ofertę dla młodszych użytkowników. Powstała wersja mObywatel Junior, która umożliwia dzieciom i młodzieży korzystanie z cyfrowej legitymacji szkolnej. Dokument jest widoczny zarówno w aplikacji ucznia, jak i na koncie rodzica lub opiekuna.

Zmiany objęły również środowisko akademickie. Od bieżącego roku akademickiego studenci mają w aplikacji domyślną, cyfrową wersję legitymacji studenckiej, co oznacza kolejny krok w stronę pełnej digitalizacji dokumentów.

Najważniejsze pytania, na które warto znać odpowiedź (FAQ)

Czy stracę dostęp do moich mDokumentów? Nie - zapowiedzi mówią o okresie przejściowym i ochronie dostępności usług. mObywatela ma być bramą do usług publicznych, jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji Czy muszę coś zrobić już teraz? Na ten moment warto upewnić się, że masz aktualne kopie kontaktów, znasz loginy do konta gov i śledzisz komunikaty Ministerstwa. Czy europejski portfel będzie działał poza Polską? Tak - celem eIDAS 2.0 jest umożliwienie uznawania tożsamości cyfrowej w całej UE.

Nasza rada - na co zwrócić uwagę teraz i w przyszłości

Sprawdź, czy Twoje mDowody i inne dokumenty w aplikacji są aktualne. Zapisz lub zapamiętaj dane logowania do profilu zaufanego / konta w systemie administracji (na wypadek migracji). Śledź oficjalne komunikaty Ministerstwa i Rządowego Centrum Legislacji - decyzje mogą pojawić się etapami. Jeśli Twoja działalność (firma, instytucja) polega na integracji z mObywatel - zacznij rozważać kompatybilność z eIDAS 2.0 już teraz.

Dlaczego warto być przygotowanym?

Zmiany legislacyjne i technologiczne rzadko są natychmiastowe - ale ich konsekwencje bywają długofalowe. Ponieważ liczba użytkowników polskiej aplikacji jest wysoka, potencjalna migracja może dotyczyć milionów dokumentów cyfrowych i usług publicznych. Lepiej zareagować wcześniej niż być zaskoczonym później.

Źródła i dalsza lektura

Oficjalny projekt nowelizacji opublikowany przez rząd (Ministerstwo Cyfryzacji).

Podsumowanie statystyk aplikacji przez Ministerstwo Cyfryzacji (raport Ministerstwa Cyfryzacji).