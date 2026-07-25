Odzyskasz żywą gotówkę: Niewykorzystane środki z doładowań prepaid nie przepadają z automatu.

Niewykorzystane środki z doładowań prepaid nie przepadają z automatu. Zwracają tylko wpłacone środki: Promocyjne darmowe gigabajty, minuty czy bonusy za doładowania nie podlegają zwrotowi.

Promocyjne darmowe gigabajty, minuty czy bonusy za doładowania nie podlegają zwrotowi. Liczy się czas: Na złożenie wniosku u byłego operatora masz dokładnie 6 miesięcy .

Na złożenie wniosku u byłego operatora masz dokładnie . Kasa trafi do NFZ: Jeśli przegapisz termin, Twoje pieniądze przepadną i trafią do Funduszu Szerokopasmowego oraz na leczenie dzieci uzależnionych od smartfonów.

Odzyskanie pieniędzy z karty prepaid: Kiedy przysługuje zwrot?

Prawo gwarantuje Ci możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanych środków z doładowań na podstawie art. 331 Prawa komunikacji elektronicznej. Zgodnie z nim dawny operator ma obowiązek oddać Ci niewykorzystane pieniądze w dwóch jednoznacznych sytuacjach:

Po całkowitym wygaśnięciu konta prepaid (gdy karta SIM zostaje całkowicie dezaktywowana). Po przeniesieniu numeru do innej sieci (pieniądze nie przechodzą automatycznie na nowe konto!).

karta sim

Ważne Uwaga na prostą pułapkę: Blokada wychodzących to NIE wygaśnięcie! Nie pomyl braku możliwości dzwonienia z wygaśnięciem konta. Jeśli z Twojego telefonu nie da się już zadzwonić, ale nadal odbierasz połączenia przychodzące, Twoje konto wciąż jest aktywne. Sześciomiesięczny zegar zaczyna tykać dopiero od dnia, w którym SIM traci zasięg i możliwość odbierania czegokolwiek, albo od dnia sfinalizowania przenosin do nowej sieci.

Co dokładnie odda Ci operator, a co przepada?

Odzyskasz wyłącznie faktyczną gotówkę z doładowań, która pozostała na koncie głównym.

Odzyskasz bez problemu Przepada bezpowrotnie Zwykłe środki z doładowań zrobionych kartą/przelewem Niewykorzystane gigabajty (GB) z pakietów Pozostała kwota z konta głównego po wygaśnięciu Darmowe minuty i SMS-y z pakietów Bonusowe złotówki przyznane w ramach promocji Dodatkowe GB za zgody marketingowe lub doładowania

zwrot pieniędzy

Jak i gdzie złożyć wniosek o zwrot środków?

Całość sprowadza się do wskazania operatorowi numeru konta bankowego. Każda sieć umożliwia to na kilka sposobów:

Orange: W salonie, na infolinii, przez portal Mój Orange lub w dedykowanym formularzu internetowym.

W salonie, na infolinii, przez portal Mój Orange lub w dedykowanym formularzu internetowym. Plus: Telefonicznie, e-mailem, listownie, w punkcie sprzedaży (możliwe opcje: przelew, przekaz pocztowy, przelew na inny numer).

Telefonicznie, e-mailem, listownie, w punkcie sprzedaży (możliwe opcje: przelew, przekaz pocztowy, przelew na inny numer). T-Mobile: Formularz online, e-mail, poczta tradycyjna, salon bądź kontakt z BOK.

Formularz online, e-mail, poczta tradycyjna, salon bądź kontakt z BOK. Play: Punkt sprzedaży, kanał elektroniczny (Pley24/kontakt e-mail), obsługa telefoniczna.

Co musisz przygotować do wniosku? Imię i nazwisko, PESEL (lub dane z dokumentu, na który rejestrowano SIM), numer wygasłego telefonu, numer karty SIM, numer konta bankowego (lub SKOK) do przelewu oraz adres e-mail.

Ważne Warto wiedzieć: Operator może pobrać opłatę manipulacyjną za wykonanie zwrotu, ale musi być ona proporcjonalna i odpowiadać rzeczywistym kosztom przelewu. Nie może być też wyższa niż kwota, którą masz do odzyskania. Jeśli na wygasłej karcie masz 2 złote, opłata prawdopodobnie pochłonie całe saldo.

DARMOWY WZÓR: Wniosek o zwrot środków z karty prepaid

Nie musisz czekać, aż operator wyśle Ci dedykowany druk. Zgodnie z Prawem komunikacji elektronicznej samo przekazanie operatorowi numeru rachunku bankowego wraz z danymi identyfikacyjnymi jest traktowane jako formalne złożenie wniosku.

Możesz skopiować poniższy wzór, wypełnić go swoimi danymi i wysłać mailem, zanieść do salonu lub wkleić w formularzu kontaktowym swojego operatora.

Wniosek o zwrot niewykorzystanych środków z konta prepaid – wzór Miejscowość i data: [miejscowość, data] Imię i nazwisko: [imię i nazwisko właściciela numeru]

Numer PESEL lub dane dokumentu: [dane użyte podczas rejestracji numeru]

Adres e-mail: [adres e-mail]

Numer kontaktowy: [aktualny numer telefonu] Do:

[nazwa operatora] Zwracam się z wnioskiem o zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z doładowań, które pozostały na koncie prepaid przypisanym do numeru: Numer telefonu: [numer, którego dotyczy zwrot] Podstawą złożenia wniosku jest: [ ] wygaśnięcie ważności konta i utrata możliwości odbierania połączeń przychodzących, [ ] przeniesienie numeru do innego operatora w dniu: [data przeniesienia]. Proszę o przekazanie należnych środków na następujący rachunek bankowy: Numer rachunku: [26-cyfrowy numer rachunku]

Właściciel rachunku: [imię i nazwisko] Proszę również o potwierdzenie przyjęcia wniosku oraz przekazanie informacji o: wysokości środków zakwalifikowanych do zwrotu;

wysokości ewentualnej opłaty za realizację wypłaty;

terminie przekazania pieniędzy;

przyczynie ewentualnej odmowy zwrotu lub pomniejszenia wypłacanej kwoty. Wniosek składam na podstawie art. 331 ustawy z 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej. Podpis:

[podpis w przypadku wniosku papierowego]

Bezpieczeństwo danych – na co uważać przy składaniu wniosku?

Nigdy nie wysyłaj skanu ani zdjęcia dowodu osobistego! Operatorzy nie mają prawa żądać od Ciebie skanu dokumentu tożsamości do realizacji tej procedury. Wystarczy podanie danych rejestracyjnych (PESEL/numer dokumentu). Sprawdź oficjalne kanały: Jeśli wolisz uniknąć pisania pism, wejdź na stronę internetową lub do aplikacji swojego byłego operatora (Mój Orange, Play24, iPlus, My T-Mobile). Większość z nich posiada już gotowe interaktywne formularze. Pilnuj potwierdzenia: Składając wniosek w salonie, poproś o pieczątkę z datą wpływu na swojej kopii. Przy wysyłce elektronicznej zachowaj e-mail z potwierdzeniem nadania.

Przegapisz 6 miesięcy? Pieniądze pójdą na NFZ i leczenie dzieci

Co się dzieje ze środkami, po które nikt się nie zgłosi? Po 6 miesiącach Twoje prawo do zwrotu bezpowrotnie wygasa. Telekomy nie zatrzymują jednak tych pieniędzy dla siebie.

Zgodnie z przepisami, operatorzy co roku (do 30 kwietnia) przekazują nieodebrane kwoty na wyodrębniony rachunek Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Stamtąd trafiają one do Funduszu Szerokopasmowego, a część z nich przekazywana jest do Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie finansują profilaktykę i leczenie dzieci oraz młodzieży uzależnionych od cyfrowych technologii.

Jeśli więc spóźnisz się z wnioskiem, nie pisz do UKE, Urząd nie wypłaca środków indywidualnym klientom.

Co zrobić, gdy sieć odmawia wypłaty?

Jeśli minęło mniej niż 6 miesięcy, numer był zarejestrowany na Ciebie, a na koncie znajdowały się realne środki z doładowań – odmowa jest bezprawna. W pierwszej kolejności złóż oficjalną reklamację u operatora. Jeśli to nie pomoże, możesz bezpłatnie wnioskować o polubowne rozwiązanie sporu przed Prezesem UKE.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy po przejściu do nowej sieci moje pieniądze automatycznie tam przejdą? Środki zostają u starego operatora i to do niego musisz złożyć wniosek o przelew na konto bankowe. Czy mogę odzyskać pieniądze z niezarejestrowanej karty prepaid? Nie, ponieważ od kilku lat wszystkie karty SIM w Polsce muszą być zarejestrowane. Operator musi zweryfikować Twoją tożsamość przed wypłatą środków. Ile czeka się na zwrot pieniędzy? Czas realizacji zależy od regulaminu konkretnego operatora, ale zazwyczaj trwa to od kilkunastu dni do maksymalnie 30 dni od poprawnego złożenia wniosku. Czy operator zwróci niewykorzystane gigabajty? Zwrot dotyczy pieniędzy z doładowań, a nie pozostałych pakietów internetu, minut, SMS-ów lub bonusów. Czy operator może potrącić opłatę? Tak, ale opłata musi odpowiadać kosztom wykonania zwrotu, być proporcjonalna i nie może przekroczyć wypłacanej kwoty. Czy UKE zwróci pieniądze po przekroczeniu terminu? Po upływie 6 miesięcy uprawnienie konsumenta wygasa. Operator przekazuje nieodebrane środki na rachunek UKE zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Podstawa prawna i źródła

Ustawa z 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej, w szczególności art. 331.

Ministerstwo Cyfryzacji – informacje o prawach klientów korzystających z ofert prepaid.

Urząd Komunikacji Elektronicznej – zasady przekazywania nieodebranych środków przez operatorów od 2026 r.

Materiały informacyjne operatorów Orange, Plus i T-Mobile.

Stan prawny i informacje aktualne na 25 lipca 2026 r.