Resort cyfryzacji wchodzący obecnie w skład Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawił nową wersję projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Jest łagodniejsza od zaprezentowanej we wrześniu ub.r., ale nadal może posłużyć do wykluczenia Huaweia z budowy sieci komórkowej piątej generacji (5G).

Czas na wycofanie sprzętu od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka wydłużono z pięciu do siedmiu lat - co postulowały telekomy. Nadal nie będzie jednak rekompensat. Jak wyjaśnia resort cyfryzacji, termin siedmioletni „jest często uznawany za średni okres użytkowania sprzętu lub oprogramowania, czyli tzw. cykl życia urządzenia”.

Krócej będzie można używać sprzętu krytycznego dla bezpieczeństwa sieci i usług.

Autorzy KSC wyciągnęli też lekcję z doświadczeń Szwecji. Ten kraj UE jako pierwszy wykluczy ł Huawei z 5G . W październiku ub.r. szwedzki regulator rynku (Post- och telestyrelsen, PTS) w warunkach aukcji pasma na 5G zabronił używania do budowy sieci sprzętu od chińskiego producenta – ze względów bezpieczeństwa narodowego. Jak pisaliśmy w DGP, koncern z Państwa Środka odwołał się i w listopadzie ub.r. Sąd Administracyjny w Sztokholmie zdecydował, że do czasu rozpatrzenia sprawy restrykcje wobec chińskich urządzeń zostaną zawieszone. Szwedzki regulator musiał wstrzymać start aukcji (był planowany na 10 listopada ub.r.) i bronić się w wyższych instancjach.

Przed podobnymi kłopotami ma zabezpieczyćzapis, który pojawił się teraz w projekcie KSC. Stanowi on, że „sąd administracyjny nie może wstrzymać wykonalności decyzji” o uznaniu firmy za dostawcę wysokiego ryzyka, co skutkuje zakazem kupowania jej sprzętu. Szwedzka aukcja wystartowała w końcu w ubiegłym tygodniu dzięki korzystnym dla PTS decyzjom sądu apelacyjnego i Naczelnego Sądu Apelacyjnego, które stwierdziły, że można ją prowadzić na zasadach ustalonych przez regulatora, czyli bez Huaweia.

Szkoda, że projekt nie był poddany konsultacjom publicznym z udziałem podmiotów, na które te zmiany będą miały bezpośredni i silny wpływ - zgadza się Witold Drożdż, członek zarządu ds. strategii i spraw korporacyjnych Orange Polska. Dlatego oczekujemy, że zostanie teraz przedstawiony do szerokiej, merytorycznej dyskusji, zarówno co do uzasadnienia koncepcji, jak i wpływu zaproponowanych rozwiązań na rynek oraz jego konkurencyjność - podkreśla. Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy projektu, który w naszej ocenie jest momentami dość zaskakujący i może w efekcie wprowadzać wręcz fundamentalne zmiany na bardzo konkurencyjnym rynku. Chodzi przede wszystkim o nowe przepisy dotyczące procedury alokacji pasma oraz powołujące tzw. operatora sieci komunikacji strategicznej - uważa Witold Drożdż.

Uprawniają one prezesa UKE do zapewnienia częstotliwości operatorowi hurtowemu, by ten mógł je oferować innym telekomom „na zasadach niedyskryminujących”. Dałoby to państwowej firmie Exatel możliwość stworzenia hurtowej sieci 5G w paśmie 700 MHz (projekt #Polskie5G).