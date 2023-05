Reklama

Premiera modelu 13 Ultra odbyła się w kwietniu w Chinach. Producent zapowiedział wtedy, że w ciągu najbliższych miesięcy będzie on dostępny nie tylko w tam, ale i globalnie. Debiut zbliża się wielkimi krokami, bo coraz częściej do mediów trafiają przecieki dotyczące ceny urządzenia na starym kontynencie. Kilka dni temu pojawiła się informacja mówiąca o kosmicznych 1499 euro, co w przeliczeniu daje nam około 6800 zł.

200 euro mniej

Wygląda jednak na to, że Xiaomi zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że ciężko będzie mu konkurować z urządzeniami Samsunga czy Apple w najwyższej półce. A ceny modelu Ultra, które pojawiły się w sklepach internetowych w Niemczech i Holandii zdają się to potwierdzać. Zamiast przewidywanych 1499 euro wynoszą one bowiem 1299 i 1277 euro – co daje nam około 5700 – 5800 zł. To nawet mniej niż cena modelu Pro.

Fotografie i wydajność na najwyższym poziomie

Model Ultra to najbardziej zaawansowane urządzenie w stajni Xiaomi. Firma współpracuje przy tworzeniu optyki z niemiecką Leicą. Tą samą, która przez wiele lat pomagała Huawei.

Z tyłu znajdziemy aż cztery 50 MP obiektywy. Główna jednostka ma 1-calową matrycę Sony IMX989, zmienną przysłonę (f/1.9-f/4.0) oraz optyczną stabilizację obrazu (HyperOIS). Drugi aparat ma czujnik Sony IMX858 oraz obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f/2.2. Dwa pozostałe aparaty to teleobiektywy z matrycami Sony IMX858 oraz optyczną stabilizacją obrazu. Pierwszy daje powiększenie optyczne 3,2x (f/1.8), natomiast drugi, peryskopowy, zoom optyczny 10x (f/3.0). Maksymalne cyfrowe powiększenie, jakie tu możemy uzyskać, wynosi aż 120x.

Oczywiście tzw. „cała reszta” jest również topowa, Smartfon pracuje na Snapdragonie 8 Gen 2, z 12 lub 16 GB RAM oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci UFS 4.0. Obudowa spełnia normę IP 68, mamy ładowanie bezprzewodowe 50 W i przewodowe 90 W. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Wyświetlacz to 6,73-calowy AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i z odświeżaniem do 120 Hz. Może osiągnąć jasność maksymalną na kosmicznym wręcz poziomie 2600 nitów.

A co z Polską?

Zapowiada się więc doskonałe urządzenie, niestety jest jeden, dość poważny problem. Xiaomi 13 Ultra ma być dostępny w Europie, ale nie w Polsce. Wszystko z powodu bardzo wysokiej ceny – firma najprawdopodobniej uznała, że sprzedaż będzie znikoma i nie warto inwestować w marketing i dystrybucję. Fanom marki pozostanie więc sprowadzenie smartfonu na własną rękę, co nie musi być wcale trudne, bo niektóre europejskie platformy internetowe oferują nawet dostawę do naszego kraju. A przy europejskiej dystrybucji mamy również pełnoprawną gwarancję.

