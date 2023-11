Grok. Charakterystyka chatbota od X

Wersja sztucznej inteligencji od Elona Muska ma cechować się humorem, czasami wręcz sarkazmem i być bezczelna. Grok ma odpowiadać na każde pytanie, a w niektórych przypadkach nawet sugerować, jakie pytania zadać. Zaprojektowano go też tak, by wykorzystywał wiedzę o świecie w czasie rzeczywistym, korzystając z platformy X (dawniej Twitter). Ta funkcja, według Elona Muska, ma dawać Grokowi "wyjątkową i podstawową przewagę".

W jednym z tweetów szef m.in. Tesli i SpaceX zaprezentował różnicę pomiędzy odpowiedzią Groka i ChataGPT. Widać na nim wyraźnie, że chatbot od firmy X ma świeże informacje na temat daty ostatniego wywiadu Joe Rogana i tego, w jaki sposób był ubrany. Z kolei ChatGPT opowiada nieco naokoło, wyraźnie "lejąc wodę", czym stara się ukryć brak aktualnych informacji.

Dla kogo Grok będzie dostępny?

Funkcja na razie jest w fazie testów, a później będzie dostępna dla abonentów X Premium Plus. To płatna forma subskrypcji skierowana głównie dla ludzi mediów, celebrytów bądź influencerów. Cena X Premium Plus to 72 PLN miesięcznie bądź 749.98 PLN rocznie.

Elon Musk prowokuje

Elon Musk na platformie X zamieścił jeszcze jeden post ze screenem pytania do Groka, w którym zapytano go, jak zrobić kokainę, krok po kroku.Chatbot w czterech punktach podsunął rozwiązanie, by ostatecznie na końcu napisać, że żartuje. Odradził "zabawę" w produkcję narkotyku, tłumacząc, że to niebezpieczne, nielegalne i nigdy nie będzie do tego zachęcał.

Premiera chatbota Grok następuje zaledwie osiem miesięcy po tym, jak Elon Musk podpisał list, w którym wpływowe osobistości i twórcy technologiczni zażądali wstrzymania prac nad modelami sztucznej inteligencji. Było to spowodowane obawą przed niekontrolowanym rozwojem AI. Przewidywano wtedy, że najbogatszy człowiek świata, cechujący się wybitnym zmysłem biznesowym, chce oszukać konkurencję, pracując nad własnym projektem związanym z narzędziami sztucznej inteligencji.

Grok. Czy ma szansę zdetronizować ChatGPT?

Na razie do tego daleka droga. Produkt ma być dostępny jedynie dla wybranej części użytkowników X, co z miejsca ogranicza jego zasięgi. Z kolei stworzony przez firmę OpenAI ChatGPT jest dostępny dla wszystkich. Tylko w kwietniu 2023 r. witrynę ChatGPT odwiedzało średnio ponad 55 mln unikalnych użytkowników dziennie. Zaledwie dwa miesiące od uruchomienia ChatGPT miał już 100 mln użytkowników. Dla porównania TikTok, by osiągnąć taki wynik, potrzebował dziewięciu miesięcy. Instagram dwóch i pół roku, natomiast Facebook pięciu lat.