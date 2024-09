Aplikacja mObywatel to narzędzie, które umożliwia przechowywanie cyfrowych wersji ważnych dokumentów, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy. Aby uzyskać dostęp do danych zapisanych w aplikacji, użytkownik musi zalogować się przy pomocy hasła. Ministerstwo podkreśla, jak istotne jest, aby hasło było trudne do odgadnięcia. Jednak nawet najtrudniejsze hasło nie zawsze uchroni nas przed ryzykiem, gdy telefon zostanie zgubiony lub skradziony.

Co zrobić w przypadku zgubienia telefonu?

Jeśli zgubisz swój telefon lub zostanie on skradziony, ministerstwo zaleca, aby w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktować się z infolinią, pod numerem: +48 42 253 54 74. Dzięki zgłoszeniu telefonicznemu, konsultant po weryfikacji danych zablokuje dostęp do aplikacji mObywatel na utraconym urządzeniu.

Zgubiony telefon – jak zabezpieczyć swoje dane?

Gdy zgubisz telefon, masz dwie opcje, aby zabezpieczyć swoje dane:

Aktywacja aplikacji mObywatel 2.0 na nowym urządzeniu – uruchomienie aplikacji na innym telefonie automatycznie zablokuje dostęp do dokumentów na zgubionym urządzeniu.

– uruchomienie aplikacji na innym telefonie automatycznie zablokuje dostęp do dokumentów na zgubionym urządzeniu. Kontakt z infolinią – dzwoniąc na numer +48 42 253 54 74, możesz poprosić o natychmiastową blokadę aplikacji na zgubionym lub skradzionym telefonie.

Co się stanie po zablokowaniu aplikacji mObywatel?

Zablokowanie aplikacji mObywatel na zgubionym telefonie skutkuje natychmiastowym ukryciem wszystkich dokumentów i danych, które znajdowały się w aplikacji. Dzięki temu osoby trzecie, które mogłyby uzyskać dostęp do telefonu, nie będą miały możliwości przeglądania ani wykorzystywania twoich dokumentów.

Ochrona danych osobowych staje się coraz większym wyzwaniem w cyfrowym świecie. Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, jak cenne są nasze dane i jak ważne jest ich zabezpieczenie, szczególnie w kontekście korzystania z aplikacji, takich jak mObywatel. Regularne zmienianie haseł oraz szybka reakcja w razie zagubienia urządzenia to kluczowe działania, które mogą zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do naszych danych.