Tajwańska firma postawiła w ostatnim czasie na wirtualną rzeczywistość i skupia się na platformie Vive i specjalnych zestawach do jej obsługi. Okazuje się jednak, że producent wciąż myśli o smartfonach, w produkcji których kiedyś był światową potęgą. Teraz to tylko dodatek do głównego biznesu, ale widać bez nich wirtualna rzeczywistość nie może się obejść.

HTC U23 pro 5G to całkiem nieźle wyposażony średniak. Napędza go Snapdragon 7 Gen 1, do tego mamy 12GB RAM oraz 256GB pamięci wbudowanej. Ekran FHD o przekątnej 6,7-cala wykonano w technologii OLED. Ma 120 Hz odświeżanie oraz ochronę Gorilla Glass Victus i klasę wodoszczelności IP67.

Główny obiektyw to 108 MP matryca ze światłem f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu. Pozostałe oczka to 8 MP szeroki kąt, 5 MP makro, 2 MP sensor głębi i 32 MP selfie. Bateria ma pojemność 4,600 mAh, można ją ładować 30W ładowarką, bądź bezprzewodowo, z mocą do 15W.

Producent nie zapomniał również o coraz rzadziej spotykanym wejściu mini-jack na słuchawki. W oprogramowaniu znajdziemy oczywiście zestaw aplikacji do obsługi VR i wirtualnej rzeczywistości VIVERSE.

Właśnie na to HTC zwraca największą uwagę. Smartfon ma być idealnym połączeniem z zestawem do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości HTC VIVE XR Elite. Dzięki technologii HDCP 2.2 mamy możliwość przesyłania filmów z serwisów streamingowych takich jak Netflix, HBO Go i Disney+ bezpośrednio do zestawu VR. Jak pisze producent, dzięki temu możemy cieszyć się prywatnym, 300-calowym ekranem kinowym w dowolnym miejscu.

Smartfon ma też funkcje dla osób, które chcą wejść do Metaverse. Ułatwia m.in. stworzenie cyfrowego awatara.

Jeśli zdecydujemy się na jego kupno do 4 czerwca, dostaniemy w prezencie słuchawki HTC True Wireless Earbuds Plus w kolorze czarnym.