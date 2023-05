To dość zaskakująca informacja, bo Japończycy znani są raczej z konserwatywnego podejścia do nowych trendów. Firma stawia na swoje rozwiązania i niechętnie wprowadza do nich rynkowe nowinki. Jednak po debiucie w tym miesiącu smartfonu Pixel Fold od Google, jest ona oprócz Apple jedną z ostatnich firm, która nie ma w swoim portfolio składanego urządzenia.

Reklama

Dlatego, jak donosi japońska strona Sumahodigest, Sony planuje wprowadzić na rynek telefon komórkowy ze składanym ekranem. Być może, przy użyciu nowoczesnej formy, chce przywrócić do życia serię Compact. Od czasu premiery Xperia XZ2 Compact w 2018 r. firma nie wypuściła na rynek żadnego urządzenia z tej linii.

Reklama

Firma nie ujawnia na ten temat żadnych informacji, ale w Internecie od jakiegoś czasu można znaleźć artykuły o tym, że pracuje ona nad takim właśnie modelem. Wg. nich ma to być smartfon o topowej specyfikacji, z typowym dla Sony, minimalistycznym designem i bardzo dobrymi możliwościami foto i wideo. Ponieważ Sony znane jest z jakości swoich urządzeń spodziewa się, że smartfon będzie się pozytywnie wyróżniał na tym tle w porównaniu z konkurencją.

Telefony z serii Compact były jednymi z ostatnich małych urządzeń na rynku – XZ1 i XZ2 miały wyświetlacze o przekątnych odpowiednio 4,6 i 5 cali. W tym momencie najmniejszym nowym smartfonem jest Asus Zenfone 9 ale jego następca ma mieć już większy wyświetlacz.

Jednocześnie coraz więcej producentów przekonuje się do składanych małych urządzeń, a ich cena staje się powoli akceptowalna dla użytkowników. W tym miesiącu nowe składaki ma wypuścić motorola. Na rynku króluje Samsung ze swoimi Flipami, ale mamy również OPPO, Huawei, a do Europy ma trafić też Vivo X Flip.

źródło