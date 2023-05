Największa nowość w porównaniu do poprzedniej wersji to szerszy kąt widzenia plus zmienna ogniskowa.

Sony chce, by nowy aparat stał się urządzeniem pierwszego wyboru dla vlogerów i influencerów działających w mediach społecznościowych. Reklama –W najnowszym aparacie do wideoblogów z serii ZV uwzględniliśmy życzenia użytkowników i dodaliśmy funkcje i rozwiązania o podstawowym znaczeniu dla vlogerów. Staramy się, by dzięki opiniom naszej społeczności seria ZV stawała się coraz lepsza, a aparat ZV-1 II jest tego doskonałym świadectwem– mówi Yann Salmon Legagneur, odpowiedzialny za marketing w dziale Imaging Products & Solutions w Sony Europe. Reklama Firma skupiła się nie tylko na obrazie, ale również na dźwięku. W trybie automatycznym aparat rozpoznaje osoby lub obiekty i dostosowuje charakterystykę kierunkową mikrofonu. W trybie ręcznym użytkownik sam może wybrać ustawienie. Do zestawu dołączona jest osłona przeciwwiatrowa zapewniająca wyraźne nagrania mowy. Zewnętrzny mikrofon można podłączyć bezprzewodowo do stopki Multi Interfacev lub do standardowego gniazda mikrofonowego 3,5 mm. W aparacie znajdziemy też np. ustawienie „Prezentacja produktu". Umożliwia ono płynne przenoszenie ostrości z twarzy na pokazywany przedmiot, co znacznie ułatwia nagrywanie recenzji. Firma chwali się też elektroniczną stabilizacją obrazu Active Mode, która ułatwia rejestrację obrazu podczas chodzenia lub w ruchu. Aparat można łatwo połączyć ze smartfonem dzięki aplikacji Creators' App. Może również pełnić funkcję kamery internetowej wysokiej jakości. Firma zapowiada, że ZV-1 II trafi do sieci autoryzowanych dealerów Sony w czerwcu. Niestety cena będzie wysoka – ma wynosić około 5 tys. zł. Sony ZV-1 w momencie premiery kosztował około 3,5 tys. zł.