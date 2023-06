Reklama

HONOR był obecny przez długie lata na polskim rynku jako marka należąca do Huawei. Po ograniczeniach jakie na giganta nałożyła amerykańska administracja (usługi Google, dostęp do wielu podzespołów plus technologii 5G), po cichu został jednak wycofany z naszego kraju. Potem nastąpiły zmiany właścicielskie, HONOR wykupiła grupa chińskich inwestorów z Shenzen, powiązana z władzami tego miasta. Oficjalnie nie ma więc już z Huawei nic wspólnego, co oznacza, że nie dotyczą go żadne sankcje ze strony USA. A to skutkuje tym, że może bez żadnych ograniczeń korzystać czy to z usług Googla, czy procesorów firmy Qualcomm z pełnym dostępem do 5G.

Pojawienie się producenta w Polsce było kwestią czasu, wczoraj miała miejsce jego oficjalna prezentacja. Dowiedzieliśmy się również, jakimi modelami ma zamiar na nowo podbić nasz rynek. A jak mówił Tony Ran, President HONOR Europe: „Już wkrótce zaczniemy dostarczać nasze innowacyjne produkty polskim konsumentom, dzięki czemu każdy użytkownik będzie mógł doświadczyć magii smartfonów marki HONOR, a to dopiero początek naszej obecności w Polsce” – dodał Tony Ran.

HONOR Magic5 Pro

Flagowym urządzeniem na ten rok będzie HONOR Magic5 Pro. Przez długi czas był najlepszym fotograficznym smartfonem w rankingu DXOMARK (w tej chwili jest na 3 miejscu).

Zestaw aparatów to:

Obiektyw główny 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.12" 1.4µm, PDAF, Laser AF, OIS;

Obiektyw tele 50 MP, f/3.0, 90mm, PDAF, OIS, 3.5x zoom optyczny;

Szeroki kąt 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.76", AF;

Obiektyw TOF 3D

Selfie 12 MP, f/2.4, 100˚, 1.22µm;

Obiektyw TOF 3D wykorzystywany do biometrii.

Ekran OLED z technologią odświeżania LTPO ma przekątną 6,81 cala. Jasność maksymalna to 1800 nitów. Smartfon jest napędzany Snapdragonem 8 Gen 2, bateria ma 5100 mAh.

Smartfon będzie kosztować 5499 zł.

HONOR Magic5 Lite

W tym urządzeniu ze średniej półki producent stawia na czas pracy. HONOR Magic5 Lite to lider kategorii „bateria" w ranking DXOMARK. Ogniwo ma pojemność 5100mAh, a smartfon działa na procesorze ze średniej/niższej półki czyli Snapdragonie 695. Ten zestaw wg. producenta pozwala m.in. na 11 godzin grania. Ekran to AMOLED o przekątnej 6.67 cala i odświeżaniu do 120 Hz. Główny aparat ma 64 MP, do tego dochodzą 5 MP szeroki kąt, 2 MP makro i 16 MP selfie.

Urządzenie będzie dostępne w cenie 1599 zł.

HONOR Magic Vs

Ostatnim pokazanym wczoraj smartfonem jest „składak”, czyli HONOR Magic Vs. Producent podkreśla jego niską wagę (267g) i to, że po złożeniu między dwoma częściami nie ma żadnej szczeliny. Zgodnie z testami przeprowadzonymi przez TÜV Rheinland zawiasy mogą wytrzymać do 400 000 zgięć, co odpowiada ponad dziesięciu latom użytkowania przy wykonywaniu 100 zgięć dziennie.

Ekran zewnętrzny ma 6,45 cala, wewnętrzny – 7,9 cala. Procesor to Snapdragon 8+ Gen 1 a bateria ma 5000mAh.

Urządzenie będzie kosztować 7499 zł.